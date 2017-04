Nice

PRESIDENTIELLE Une équipe de scientifiques azuréens décortique avec l’aide de l’informatique toutes les déclarations des aspirants à la fonction suprême…

Damon Mayaffre et son équipe passent chaque intervention au crible - CNRS

« On apprend par exemple que Marine Le Pen emprunte parfois au discours social de Jean-Luc Mélenchon et qu’elle reste très attachée aux termes liés au patriotisme. Ou encore que François Fillon a abandonné le mot "exemplarité", très utilisé avant les affaires, pour répéter plutôt "ordre" et "famille" ».

Mélenchon / LePen.

PEUPLE: 1 même mot, 2 sens

Le peuple= insoumission contre les injustices

Le peuple= souveraineté nationale@lemonde_pol pic.twitter.com/UgJlLxeEmU — Mesure-du-discours (@MesureDiscours) April 2, 2017

Depuis les primaires républicaines, le chercheur niçois du CNRS Damon Mayaffre et son équipe passent les discours des candidats à la présidentielle (du moins des cinq qui font la course en tête selon les sondages) à la moulinette. Et décortiquent ces « éléments de langage » sur la plateforme mesure-du-discours.unice.fr, accessible au public.

« Eclairer les électeurs »

« On met à l’épreuve des algorithmes que nous développons depuis une trentaine d’années, explique le directeur du laboratoire Bases Corpus, Langage (BCL) à l’université de Nice. Nos ordinateurs font une analyse des discours. »

Des données « qui pourraient pourquoi pas éclairer certains électeurs », selon le chercheur. Avec lui et le créateur de la plateforme, l’ingénieur du CNRS Laurent Vanni, quatre autres spécialistes travaillent sur la logométrie (l’étude de la récurrence des termes) et le deep learning, qui permet au logiciel « de reconnaître l’auteur de chaque parole, à force d’en emmagasiner », dixit Damon Mayaffre.

Et permet d’en tirer quelques enseignements. « Emmanuel Macron multiplie les mots "renouvellement", "changement", "transformation" et gomme les clivages, note encore le responsable du laboratoire. Très centré sur la lutte des classes, Jean-Luc Mélenchon a l’une des rhétoriques les plus facilement identifiables. Contrairement à Benoît Hamon, qui emprunte un peu aux deux dans un discours très sociétal. »

