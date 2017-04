Nice

FOOTBALL Fréjus a été battu par Guingamp (0-1) en quart de finale...

Neupoc Mendy, ici lors du trente-deuxième de finale de Coupe de France. - Etoile Fréjus-Saint-Raphaël

Fabien Binacchi

Ils partaient avec trois divisions d’écart. Leur stade n’était pas aux normes pour l’événement. L’exploit aurait été de taille. Mais non, mardi soir dans un match délocalisé à Cannes, les Varois n’ont pas pu compter sur leur bonne « Étoile » face à l’En avant Guingamp. Non sans avoir bataillé, le club de Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) a été logiquement éliminé (0-1) des quarts de finale de la Coupe de France, par l’actuel 8e de la Ligue 1.

Le « petit poucet » a pourtant chahuté Guingamp en première période.

Vainqueur d'Auxerre (L2) en 8e, Fréjus a bien cru pouvoir renouveler le miracle mardi soir. Et l’a montré d’emblée. Dès la 3e minute. Puis à la 18e. Avec Karim Tlili, l’Etoile se créait deux bonnes occasions de miner les Bretons. Sous pression les deux tiers de la première période, ces derniers reprenaient ensuite l’ascendant.

Des Bretons qui retrouvent leur rang, mais « pas très contents ».

Les grosses actions venaient ensuite de Guingamp. Et logiquement, un but, un seul, a fini par stopper la folle épopée varoise, dont Alexandre Mendy sonnait le glas à la 50e. « On rectifie le tir en deuxième mi-temps, mais Fréjus a été dangereux jusqu’au bout, a jugé Antoine Kombouaré. On n’est pas très contents de notre prestation mais, au moins on est en demi-finale ».

La « fin du rêve » pour Fréjus.

Devant 5 000 supporters chauffés à blanc dans les tribunes du stade Pierre-de-Coubertin, les Varois « ont vraiment donné tout ce qu’ils avaient », selon le coach de Fréjus Charles Paquillé. « On arrive à la fin d’un rêve, mais après un parcours mémorable », a-t-il lâché.

