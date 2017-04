Nice

POLITIQUE Le président de la région Paca maintient ne pas remettre en cause son parrainage…

Christian Estrosi President of Regional Council of PACA during a press conference on February 21, 2017 in Nice, Southern France. FRANCE - 21/02/2017//BEBERT_1513.0932/Credit:BRUNO BEBERT/SIPA/1702221157 - SIPA

Mathilde Frenois

Il affirme qu’il ne cherchait pas de « portefeuille ministériel ». Ce week-end, Christian Estrosi a rencontré Emmanuel Macron. Malgré cette discussion avec le candidat d’En marche et les sifflets essuyés lors d’un meeting du candidat LR, le président de la région Paca maintient son soutien à François Fillon.

Il sera même présent ce mardi soir à une réunion publique en faveur du candidat LR organisé dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. « Mon soutien est libre mais exigeant, affirme néanmoins Christian Estrosi à Nice-Matin. Je me contente d’être fidèle à ma famille politique sans excès de zèle. »

Les sifflets à Toulon

Par « excès de zèle », le premier adjoint au maire de Nice entend les sifflets des militants à son encontre lors d’un meeting à Toulon. « En tout cas, ils n’étaient pas spontanés, et je ne pense pas qu’ils aient été suscités par Hubert Falco ou Jean-Claude Gaudin », répond-il au quotidien local qui l’interrogeait sur l’éventualité qu' Eric Ciotti puisse être derrière ces conspuassions. « Chacun chez les Républicains à un devoir d’unité, les militants comme les élus, se défend Eric Ciotti au Figaro. Personnellement, je n’aurais pas reçu Macron. Estrosi conduit son engagement comme il le souhaite. »

Christian Estrosi s’est également exprimé sur une possible rivalité avec le président du département des Alpes-Maritimes qui n’est autre qu’Eric Ciotti. « Je ne suis en compétition avec personne. J’ai fait le choix de me consacrer à ma terre et je m’y tiens », dit-il.

