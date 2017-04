Nice

JUSTICE Une peine beaucoup plus légère que celle infligée lors de la première instance, en 2016…

La « bikeuse » accusée de complicité de viols avec torture à été condamnée à dix ans de prison. - M.LIBERT/20 MINUTES

M.L. avec AFP

Vendredi, une Niçoise de 23 ans a été condamnée en appel à dix ans de réclusion par la cour d’assises de Draguignan, dans le Var. Elle était accusée de complicité de viols avec torture et actes de barbarie sur une autre jeune femme, selon l’avocat de la victime, Me Adrien Verrier.

Ce verdict, qui réduit de moitié la condamnation de première instance, est le dernier épisode judiciaire lié à un assassinat, commis en 2011 au sein d’un groupe de fans de motos aux pratiques paramilitaires musclées.

Pour faire taire la victime

Alexia Monticelli, surnommée « Tess », mineure au moment des faits, était accusée d’avoir séquestré, torturé une jeune femme pour l’empêcher de révéler l’assassinat de son compagnon, leur chef autoritaire Mayeul Gaden en octobre 2011, et une tentative d’assassinat à son encontre.

L’assassinat et la tentative d’assassinat ont fait l’objet d’un procès en 2015 au cours duquel trois « bikers », dont Alexia Monticelli, avaient été condamnés à des peines de 20 à 25 ans de réclusion. Alexia Monticelli n’avait pas fait appel de sa condamnation à 20 ans.

>> A lire aussi : Lapidée et battue, le calvaire d'une rescapée d'une nuit de cauchemar

Le second volet de ce dossier concernait la séquestration, les tortures et les viols infligés pendant les six mois qui ont suivi le crime à « Manuela » (prénom d’emprunt), la petite amie du chef assassiné pour qu’elle se taise.

Trente ans de prison en tout

Comme la cour d’assises de Nice, celle de Draguignan a jugé qu’Alexia Monticelli s’était rendue coupable, lors de cette séquestration, d’avoir livré Manuela à un SDF qui avait abusé d’elle. Ce dernier, condamné en première instance à vingt ans de réclusion criminelle, n’avait pas fait appel de la décision.

« Nous souhaitions une décision de culpabilité, nous sommes satisfaits », a indiqué Me Adrien Verrier, qui précise que « la peine a certes été réduite mais ayant déjà pris vingt ans dans le premier dossier, cela porte à trente la peine globale à accomplir ».

Me Sophie Jonquet, l’avocate d’Alexia qui demandait que sa cliente soit acquittée, se dit également « relativement satisfaite que la peine soit réduite de moitié », étant donné qu’il était « difficile de voir Alexia comme quelqu’un d’innocent du fait de sa condamnation dans le premier dossier », dont elle n’a pas fait appel. La jeune femme pourra toutefois solliciter une confusion des deux peines.

Mots-clés :