Nice

MOTO Le Gaudois fera une démonstration en marge du Trial Indoor de Nice...

A 21 ans, Romain Chalier est pilote professionnel de moto trial freestyle. - R. Chalier

Mathilde Frénois

Romain Chalier se voit « comme un trapéziste ou un gymnaste ». Sauf que l’Azuréen réalise toutes ses figures sur sa moto. Spécialiste des démonstrations de freestyle, ce licencié du motoclub de La Gaude fera une démonstration en marge du championnat du monde de Trial Indoor, vendredi au Palais Nikaïa.

« J’ai commencé le motocross à l’âge de 5 ans et j’ai arrêté à 10 ans pour passer au trial », se souvient-il. Romain Chalier enchaîne alors les compétitions jusqu’à se classer 6 e lors de l’unique épreuve de trial freestyle en 2010. Quelques mois plus tard, le pilote azuréen change de voie et se reconvertit dans le freestyle.

>> A lire aussi : Nice: Trois bonnes raisons d'assister au championnat du monde de Trial Indoor

Du cirque au palais Nikaïa

« Les figures et cascades, c’est plus mon domaine, explique Romain Chalier. Je n’avais peut-être pas l’esprit de compétition ni l’acharnement de finir premier. Je préfère faire le spectacle et jouer avec le public. » A 21 ans, le pilote fait du show son métier depuis deux ans, entre démonstrations en France et prestations dans un cirque en Allemagne.

Au Palais Nikaïa, transformé en arène, Romain Chalier effectuera un combiné de figures. Avec, entre autres, un backflip (salto arrière) réalisé dans les airs avec sa moto. Frissons garantis.

Mots-clés :