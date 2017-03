Nice

La Côte d'Azur photographiée depuis l'espace par Thomas Pesquet. - T. Pesquet

Mathilde Frénois

A croire que Thomas Pesquet passe plus de temps au-dessus de la Côte d’Azur, qu’en survol des autres régions du monde. Depuis la station internationale, l’astronaute français a déjà publié quatre photos des Alpes-Maritimes. Après Nice et Cannes « by night », il offre aux internautes deux nouveaux clichés postés ce mardi matin sur ses réseaux sociaux.

Depuis son hublot, Thomas Pesquet observe la courbe de la baie des Anges de Nice, les vallées, la plaine du Var, Saint-Jean-Cap-Ferrat « et son accent chantant », imagine-t-il. Sur le cliché, on peut aussi reconnaître distinctement le stade Allianz Riviera, la gare Thiers de Nice, la colline du château ou encore le Paillon… vus du ciel.

L’aéroport aussi

Mais l’astronaute ne s’est pas contenté d’une vue d’ensemble. Avec son appareil photo, il a zoomé sur l’aéroport de Nice. « Des approches magiques le long de la côte, autour d’un relief de rêve », insiste-t-il. Un jugement que Thomas Pesquet n’est pas le seul à partager. En 2015, l’aéroport Nice Côte d’Azur avait décroché la palme de « la plus belle approche d’Europe ». Une photo à interpréter comme un indice sur son lieu d’atterrissage pour son retour en mai prochain ?

