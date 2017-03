Nice

FAITS DIVERS Les voleurs s’étaient emparés de « plusieurs millions d’euros »…

Boutique Cartier à Monaco. - @supercarpups/REX/REX/SIPA

M.F. avec AFP

Un joli magot soit « plusieurs millions d’euros ». La totalité du butin du braquage de la bijouterie Cartier, qui s’est déroulé samedi 25 mars à Monaco, a été retrouvé ce lundi, a déclaré le procureur général de Monaco Jacques Dorémieux.

« A ce jour, quatre interpellations sont intervenues : deux braqueurs, un complice chargé de conduire le véhicule préalablement volé et un quatrième au rôle mal défini vraisemblablement venu exfiltrer le chauffeur », a poursuivi Jacques Dorémieux, ajoutant qu’une cinquième personne, le « dernier braqueur », était toujours recherché ce lundi.

Le quartier de Monte-Carlo entièrement bouclé

Samedi 25 mars, en plein après-midi, trois hommes attendus par un complice dans une voiture, ont braqué la bijouterie de luxe Cartier située au cœur du Rocher. L’attaque s’est déroulée vers 15h40, place du Casino, le luxueux centre du quartier de Monte-Carlo qui abrite notamment des établissements de jeux.

La zone avait immédiatement été bouclée par les forces de l’ordre monégasques pour tenter de retrouver les quatre hommes. L’un d’eux était aussitôt arrêté avec une arme en sa possession. Selon la direction de la communication du gouvernement princier, celui-ci avait également avec lui une partie du butin.

« Le bouclage de la Principauté a également empêché toute fuite en voiture des deux autres individus et de leur complice qui les attendait avec un véhicule », s’est félicité samedi le parquet général qui devrait tenir une conférence de presse sur l’enquête ce lundi.Les touristes et clients avaient été confinés pendant une partie de l’après-midi dans le casino et les boutiques alentour. L’activité avait repris son cours normal vers 19 heures.

