DISTINCTION La secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes a salué son «courage exceptionnel»…

Devant le lycée Alexis de Tocqueville lundi matin - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

F.B.

« Il a été d’un courage exceptionnel puisqu’il s’est interposé et a évité un carnage ». Interrogée par BFM TV ce mercredi matin, la secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes Juliette Méadel a indiqué qu’elle allait « bien entendu » demander la Légion d’honneur pour Hervé Pizzinat le proviseur du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse, blessé en tentant d’arrêter Kilian, l’auteur présumé de la fusillade qui a fait cinq blessés le 16 mars.

« Quand on voit des actes de bravoure comme ça, il faut non seulement et évidemment lui remettre la Légion d’honneur, mais il faut aussi l’ériger en exemple », a également déclaré Juliette Méadel.

Il « se remet doucement »

Interrogé il y a quelques jours par TF1 sur son « acte héroïque », Hervé Pizzinat avait tenu à préciser avec humour qu’il n’avait pas « de justaucorps bleu et de cape rouge », dans une référence à Superman.

Le proviseur du lycée de Grasse, opéré vendredi dernier, est sorti de l’hôpital et « se remet doucement », selon la secrétaire d’Etat.

