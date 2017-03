Nice

FAITS DIVERS Il a été blessé au bras en tentant de raisonner le suspect...

Des policiers se tiennent devant le lycée de Grasse où a éclaté une fusillade, jeudi 16 mars. - Valery HACHE / AFP

Francois Launay

Pour tous, c’est un véritable héros. Proviseur du lycée Tocqueville de Grasse où a eu lieu une fusillade le 16 mars, Hervé Pizzinat, proviseur de l’établissement, a livré son premier témoignage dans une interview à LCI.

« Je n’ai pas de justaucorps bleu et de cape rouge »

Blessé au bras en tentant de s’interposer devant l'élève du lycée qui aurait ouvert le feu, Hervé Pizzinat réfute le statut de héros. « Ce n’est pas le mot, ça me gêne. Je n’ai pas de justaucorps bleu et de cape rouge (comme Superman). Je ne suis qu’un être humain qui a réagi comme il le pouvait à ce moment-là », a réagi le proviseur qui a raconté le déroulé des événements qui se sont produits jeudi midi.

"Je me suis rapproché de lui car je ne pensais pas qu’il allait tirer mais il a tiré. »

« Je le trouve dans l’escalier central et il me dit : « je ne veux pas vous tuer vous, mais d’autres personnes ». Je me suis dit de façon présomptueuse que je pouvais arranger les choses. Je n’avais pas l’intention de lui prendre ses armes parce que je ne m’en sentais pas capable physiquement. Je me suis rapproché de lui car je ne pensais pas qu’il allait tirer mais il a tiré », poursuit le proviseur qui a continué de tenter de raisonner son élève malgré sa blessure au bras.

🔴🔴EXCLU TF1. Grâce à lui, le pire a été évité. Hervé Pizzinat, le proviseur du lycée de #Grasse, témoigne.

👉https://t.co/7SgiE5StG3 #LE20H pic.twitter.com/fnetx0rFm1 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) March 17, 2017

Forcément touché par ce qui s'est passé, Hervé Pizzinat parle déjà de son retour au lycée. On ne gommera pas cet événement, Mais la vie continue, on va reprendre le chemin de l’école avec le sourire et l’envie de faire avancer tous ces jeunes qu’on aime beaucoup ».

