REPORTAGE Ce jeudi, un jeune homme de 17 ans a ouvert le feu dans un établissement scolaire de Grasse. Les lycéens racontent leur panique, leur fuite et le sang-froid de leurs professeurs…

Grasse, le 16 mars 2017. - Emotion des familles d'élèves après la fusillade au lycée Tocqueville de Grasse. - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

De notre envoyé spécial à Grasse,

En contrebas du lycée Alexis de Tocqueville ( Grasse), Jean-Yves Rogero, essaie de rassurer des parents. Ce professeur d’EPS a été le témoin direct de la scène. Une fusillade dans cet établissement a fait huit blessés, dont le proviseur qui était visé. « On a entendu des pétards. On s’est retournés. On a vu ce gars armé. Il avait un pistolet à la main et un fusil à pompe le long de la jambe, raconte-t-il à 20 Minutes. On s’est approchés pour essayer de le maîtriser et c’est à ce moment-là qu’il a tiré sur le proviseur. Il y avait de sang partout. Il nous a dit "Reculez, reculez !" en nous mettant en joue. »

« La prof a verrouillé la porte et on l’a barricadée »

Dans les classes, les élèves ont tout de suite compris ce qu’il venait de se passer. « On était en cours de philo. Il devait être 12 h 30. Et on a entendu cinq ou six boums successifs, explique Kenza. Des élèves ont vu ce qu’il se passait par la fenêtre et nous ont dit de nous cacher. Notre prof a été super, elle est allée verrouiller la porte et on l’a barricadée. » Dans beaucoup de classes, les élèves ont agi dans le même calme relatif. « On a mis tout ce qu’on pouvait devant les portes », raconte aussi Ayman, 17 ans en Terminale S.

Grasse, le 16 mars 2017. - Des policiers interviennent au lycée Tocqueville de Grasse après une fusillade menée par un jeune homme de 17 ans. - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Dans ce lycée de la périphérie grassoise, près de 950 élèves étaient présents au moment de l’attaque. Pendant que certains se calfeutraient, d’autres réussissaient à s’échapper. « J’étais dans la cantine en train de manger, un garçon que je connais est arrivé en hurlant, il avait le visage en sang. Je crois qu’il fait partie des blessés, raconte aussi Marine, 15 ans, en second. On est tous sortis en courant. J’ai escaladé un grillage et avec d’autres, on a été secourus par les habitants d’une villa pas loin. »

En milieu d’après-midi, les services de secours s’employaient à compter chaque personne présente dans l’établissement au moment des faits. Un élève du lycée, âgé de 17 ans et dont les motivations ne semblent pas terroristes, a été interpellé avec plusieurs armes.

