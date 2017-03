Nice

FOOTBALL Ce vendredi soir, les femmes sont invitées par le club...

Des supporters de Nice contre Marseille, à l'Allianz-Riviera, le 23 janvier 2015. - VALERY HACHE / AFP

Mathilde Frénois

Sur le site internet de l’OGC Nice, difficile de passer à côté du message inscrit en rose sur la page d’accueil : « J’peux pas, j’ai Gym ! ». Le club invite toutes les femmes à assister à la réception de Caen, ce vendredi à 19h. Et ce cadeau réservé à ses supportrices n’est pas le seul effort que fait le Gym pour attirer les Niçois jusqu’à l’ Allianz Riviera.

« Le but c’est de créer autour de chaque rencontre un événement, un univers, une histoire pour attirer un public nouveau et créer un maximum de ferveur », explique Virginie Rossetti, directrice de la communication. Le parvis du stade s’est déjà mué en village de Noël et en station de ski. Il a aussi accueilli des animations autour de la galette des rois et du carnaval.

«Un rythme de champion»

C’est que l’Allianz Riviera a du mal à se remplir. Pour une capacité de 35.000 places, il n’a accueilli que 18 998 spectateurs pour la réception de Montpellier samedi. « Quand on voit que le stade n’est pas plein, on a le regret de se dire que les Niçois ne se rendent pas compte que le club vit une saison exceptionnelle, dit Virginie Rossetti. L’année dernière, on a fini à 63 points. Aujourd’hui, à la 28e journée, on a déjà 62 points. C’est un rythme de champion. »

Ce vendredi soir, le club dépassera la barre des 5.000 femmes dans les tribunes. Si l’impact de ces événements ne sera mesuré qu’à la fin de la saison, le club espère fidéliser ce nouveau public. Et le Gym compte profiter des cinq dernières réceptions : des surprises seront organisées pour Pâques et autour du thème de la musique.

