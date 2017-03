Nice

TENDANCE Esther Ly propose des soins d’onglerie et de maquillage...

L'Azuréenne Esther Ly a installé son salon d'esthétique dans une caravane. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Mathilde Frénois

Avant de trouver un carré de bitume libre au pied des immeubles et des bureaux de Nice Ouest, Esther Ly a cherché de longues minutes. Si cette Cagnoise de 27 ans a du mal se faire une place, c’est qu’elle traîne une caravane derrière sa petite voiture. A l’intérieur de cette carriole girly à l’ambiance vintage, Esther a installé son salon d’esthétique Belle comme un camion.

>> A lire aussi: Un «fashion truck» sillonne les routes de la Côte d'Azur

Avant de se lancer dans l’univers du beauty truck, elle était commerciale pour un magazine féminin. « J’avais deux heures de pause déjeuner et on tournait en rond », se souvient-elle. Amoureuse du concept de truck, elle passe un CAP esthétique, achète une caravane pour proposer des soins aux working girls qui, comme elle, n’ont pas le temps.

Vers une franchise

Depuis, la jeune femme trimballe sa roulotte sur les parkings des grandes entreprises. Derrière les fenêtres, elle effectue des prestations d’onglerie, d’épilations du visage, de modelages et de maquillages à des prix équivalents aux instituts installés dans des locaux en dur.

>> A lire aussi : Le premier truck tatoo sillonnera les rues de Toulouse en mars

Esther stationne son salon ambulant à Nice tous les jeudis, et à Sophia Antipolis les mardis et vendredis. Ce week-end, elle sera à la Happy Love Party de Nice, un événement consacré au mariage. « Je me déplace aussi pour des événements privatifs comme les mariages pour maquiller les époux et leurs invités », raconte l’esthéticienne qui vise la création d’une franchise.

>> A lire aussi : Deux Azuréens veulent défendre les animaux au volant d’un van 100% vegan

Mots-clés :