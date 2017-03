Nice

CULTURE La poupée, qui fête ce jeudi ses 58 ans, prend la pose...

Barbie pose sur la Côte d'Azur, du littoral à l'arrière-pays. - J. P. Icardo

Mathilde Frénois

Jean-Pierre Icardo vit une existence « à deux échelles ». Celle humaine et celle des jouets en format 1/6e. Ce Niçois de 62 ans, employé de bureau à la retraite, collectionne les Barbie. Ses poupées, il les met aussi en scène dans son livre « Barbie on the French Riviera » ( éditions du fil conducteur, 144 pages, 39 €). L’icône de Mattel, qui fête ce jeudi ses 58 ans, visite les paysages de la Côte d’Azur accompagnée de son petit ami Ken ou encore de sa sœur Skipper.

« Je voulais les sortir de leurs boîtes », explique celui qui possède plusieurs centaines de Barbie. Ayant déjà réalisé du mobilier et des salles de spectacles adaptés à ses figurines dans les années 70, Jean-Pierre Icardo se lance dans leur mise en scène en 2006. Dix ans plus tard, il accumule plus de 300 clichés.

Le making-of du shooting

« Tous sont sans trucage, insiste le collectionneur. Je cherche le meilleur équilibre des proportions pour que l’on oublie qu’il s’agit de personnages en plastique pour laisser croire à de véritables photos. » Grâce à un mélange entre jeu de perspective et éléments miniatures ajoutés, la poupée de 29 cm de haut se fond dans le paysage azuréen.

« Si je vous dis le secret de mes photos, ça casse la magie », disait Jean-Pierre Icardo avant de livrer, tout de même, quelques-unes des coulisses de ses prises de vues. S’il n’y a aucun trucage informatique et que l’arrière-plan est naturel, le collectionneur confectionne les accessoires de l’environnement proche de Barbie : des rambardes avec des caches néons, des pavages en carton et des colonnes avec des décors d’aquarium. Tout en miniature.

Le Niçois Jean-Pierre Icardo met en scène ses Barbie. - J. P. Icardo

D'Isola 2000 à Cannes

Ainsi Barbie se promène de la rade de Villefranche en marinière au sommet d’Isola 2000 en Moon Boots. Elle pose sous les gratte-ciels de Monaco jusqu’à la Croisette de Cannes. « Je revendique le caractère subjectif de ce livre, assume Jean-Pierre Icardo. Je propose ma version de la Côte d’Azur, comme je l’aime. »

Chaque prise de vue lui a valu trois heures de shooting et des journées de repérage. « J’ai toujours rêvé de travailler au cinéma alors je me suis fait mon cinéma à moi », lance-t-il, entre deux commentaires de photos de voyage.

Depuis la parution de son livre, Barbie continue de se balader. Elle a visité l'exposition de l'artiste peintre niçoise Hélène Philip. - J. P. Icardo

