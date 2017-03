Nice

FOOTBALL Un but, une passe dé et de sacrés gestes : un match normal pour Mbappé...

Mbappé célèbre le but de Lemar, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. - V. Hache / AFP

Jean Saint-Marc

Le Vélodrome tremblait sur chacune de ses accélérations. Les défenseurs de l’OM avaient le tournis sur chacun de ses dribbles. Accessoirement, il est impliqué dans trois des quatre réalisations monégasques : un but, une passe dé et un décalage qui fait la différence.

Revenons deux secondes sur le but : un régal d’extérieur du pied, à peine une caresse pour dévier le centre… Il sera bientôt dans toutes les compilations « Mbappé, goals, skills, assists, régalades » sur Youtube. Bref, Kylian Mbappé a encore été excellent à Marseille. Et c’est presque devenu une habitude.

Casquette à l’envers, chaperon et démarche de lycéen

« Qu’il brille comme ça à chaque match, c’est vraiment incroyable », a commenté Valère Germain… Particulièrement fair-play au moment de tresser des lauriers à son principal rival. « A son âge, je n’étais pas encore passé pro », a rappelé celui qui a signé son premier contrat à 19 ans et découvert l’équipe une de l’ASM à… 21 ans.

A force de le travailler au corps, un collègue a réussi à lui faire dire du mal d’Mbappé. « Il a bien un défaut ? » « Allez, son pied gauche, a concédé Germain. On l’a vu frapper deux trois fois du gauche, ce n’est pas terrible ! »

Pauvre @ValereGermain. Le mec s'arrête parler aux journalistes se disant que ca peut aider dans sa situation : que des questions sur MBappé — Romain Canuti (@romcanuti) March 1, 2017

Pendant que le natif de Marseille faisait le taf devant les micros, Mbappé a traversé la zone mixte, suivi de très près par un chargé de comm' du club monégasque. Casquette à l’envers, démarche de lycéen qui flambe dans la cour (avec les épaules qui se balancent, vous voyez l’idée ?), l’attaquant ne s’est bien sûr pas arrêté. Son chaperon l’a escorté jusqu’au bus, ne lui autorisant qu’un « bonne soirée » lâché aux caméras, avec un petit geste de la main.

L'AS Monaco protège sa pépite et ce sont donc les coéquipiers qui doivent en parler. Benjamin Mendy, entre deux déclarations d’amour à l’OM et ses supporters, a tout résumé : « C’est un phénomène. » Les défenseurs marseillais l’ont constaté.

Kylian Mbappé (18 ans) a inscrit 7 buts lors des 5 dernières rencontres (TCC) qu'il a disputé en tant que titulaire. 💥 pic.twitter.com/LlSWYppbBP — Actu Foot (@ActuFoot_) March 1, 2017

