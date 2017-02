Nice

ESPACE Et il a eu une pensée pour le Carnaval de Nice...

La Côte d'Azur vue de l'espace par Thomas Pesquet. - Thomas Pesquet

Mathilde Frénois

Une mer bleue turquoise, des toits rouges et une plage de galets. La photo de Thomas Pesquet pourrait tout avoir du cliché… si elle n’avait pas été prise depuis l’espace. L’astronaute français, qui vient de fêter ses 39 ans à bord de l’ISS, a posté une photo de la Côte d’Azur.

Nice et sa promenade des Anglais de jour, ensoleillées et sereines au début du mois... Entre-temps la ville a dû s’animer pour carnaval! pic.twitter.com/KKQuLSfnx7 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 28, 2017

« Nice et sa promenade des Anglais de jour, ensoleillées et sereines au début du mois… Entre-temps, la ville a dû s’animer pour le Carnaval », écrit le dixième Français à partir dans l’espace. Sa photo a déjà été likée plus de 18.000 fois.

Déjà Cannes by night

Ce n’est pas la première fois que Thomas Pesquet prend des photos de la Côte depuis le hublot de son vaisseau orbital. Mi-février, l’astronaute avait déjà publié un cliché de la Croisette, de Cannes et de son bassin. De nuit cette fois.

