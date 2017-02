Nice

HOMMAGE Ils ont été transportés du kiosque à musique à une salle d’archives…

Tous les objets et documents en hommage aux victimes de l'attentat de Nice seront classés, conservés et numérisés aux archives. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Mathilde Frénois

Dans le kiosque à musique de Nice, Bruno décroche les photos de sa femme. Mino était tuée par le camion fou sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. Un à un, il dépose les cadres dans une boîte en carton numérotée. « Je n’avais pas envie de les toucher, dit-il. Mais au moins, ils seront conservés et rien ne sera perdu. » Comme les peluches, objets, textes et poèmes en hommage aux 86 victimes de l’attaque, les documents ont été transportés jeudi aux archives Nice Côte d’Azur.

>> A lire aussi : Une pétition «polémique» lancée contre le déplacement des souvenirs

Seuls les objets et les papiers sensibles aux conditions climatiques ont été archivés. Les bougies et les fleurs, elles, demeurent toujours au kiosque à musique de Nice.

Valoriser et numériser

Bruno aurait préféré que ces souvenirs restent près de la promenade des Anglais. « Je suis venu penser à ma femme ici il y a encore deux jours », explique-t-il. Mais il n’est pas prévu que les documents restent indéfiniment dans leur boîte en carton. « Nous effectuons ce transfert, non pour priver les personnes de la mémoire, mais pour la préserver, insiste Marion Duvigneau, responsable des archives. Ce n’est pas un choix de mise à l’écart ni l’antichambre avant la poubelle. »

Une fois arrivés dans le centre de conservation, les objets seront classés, archivés, valorisés et numérisés, puis mis en ligne. « On va garder la mémoire de ce que les Niçois ont voulu transmettre pendant leur deuil. », assure-t-elle dans la perspective de l’ouverture d’un musée du souvenir et d’un mémorial sur la colline du château.

Mots-clés :