SOCIAL Une réorganisation change certains week-ends, les agents craignent pour leur vie de famille...

Illustration de la police municipale de Nice - E. Dessons / SIPA

Objet de la discorde : la fréquence des week-ends travaillés pour les agents concernés par la réorganisation du service. La police municipale niçoise, la première de France en termes d’effectifs, est menacée par une grève. Le syndicat FO a déposé un préavis pour la période allant du 23 au 27 janvier.

Annoncés le 9 décembre dernier, d’importants ajustements au sein de la police municipale de Nice doivent permettre d’améliorer la présence des agents sur la voie publique et notamment aux abords des écoles. Après l’attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais, le premier adjoint à la sécurité, Christian Estrosi, avait prévenu : « Il est de mon devoir de vous en demander plus ; »

Certains policiers devront notamment travailler quatre samedis supplémentaires par an avec le passage à un week-end de repos sur trois, contre un sur deux jusque-là. Moyennant une contrepartie financière de 70 euros nets par mois.

« Tout le monde est fatigué »

« Tout le monde est très éprouvé depuis l’attentat. Tout le monde est fatigué. Et on a l’impression que la communication passe moins bien qu’avant, explique Elodie Roux, secrétaire générale FO des agents territoriaux de la métropole Nice Côte d’Azur. Le principe de la réorganisation a été compris et les agents ont accepté d’en faire plus. Mais la fréquence des week-ends reste un problème. »

Et notamment sur un point très précis. Selon le syndicat, elle pourrait mettre en péril la vie familiale de certains agents et impliquerait notamment pour quelques-uns le risque de perdre un jugement de garde alternée.

Les négociations se poursuivent

« Toutes les mesures ont été prises pour accompagner ces parents, répondait Jean-Michel Truglio, directeur de la police municipale de Nice, lundi. Depuis ce week-end, la ville propose un dispositif d’assistantes maternelles pour ceux qui seraient concernés ».

Mais plutôt que des remèdes aux symptômes, le syndicat préférerait revoir la fréquence de ces week-ends. Alors qu’un comité technique doit se tenir ce mardi matin sur le sujet, une nouvelle grille a été proposée lundi soir. Elle comporte toujours quatre samedis supplémentaires en moyenne, mais avec des aménagements. Les négociations se poursuivent. Mais pour l’instant, le préavis de grève est maintenu.

