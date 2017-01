Nice

JUSTICE Un militant d’extrême droite a été condamné à 10 mois de prison ferme pour port d’armes illégal. Ivre, il avait proféré des menaces dans un bar fin décembre…

Pour aller boire un coup en ville, il était armé jusqu’aux dents. Lorsqu’il a été interpellé par la police en décembre dernier, un militant d’extrême droite de 29 ans avait sur lui un pistolet à grenaille chargé et chambré, une matraque électronique, des munitions et, caché dans sa chaussure, un couteau détaille Nice-Matin dans son édition du jour.

L’activiste revendiqué de la Troisième Voie, le mouvement nationaliste révolutionnaire de Serge Ayoub, n’en était pas à sa première puisqu’il avait déjà été condamné sept fois pour port d’armes prohibé. Une récidive qui lui a valu de partir directement en prison jeudi après être passé devant un juge.

Eméché et agressif

Il était aussi accusé d’avoir menacé de faire exploser le bar dans lequel il passait la soirée en compagnie de sa copine et de sa mère. La patronne de l’établissement avait refusé de servir ce client déjà bien éméché. Et c’est là que les esprits se sont plus qu’échauffés selon l’accusation.

Ce qu’a réfuté l’ancien membre du Front National, arguant qu’il avait un contentieux avec la tenancière du bar. Un chef d’accusation qui n’a pas été retenu contre lui par le tribunal.

