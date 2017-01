Nice

JUSTICE Ce jeudi, le procureur de la République « dément » et dit qu’il annoncera une décision la semaine prochaine…

Le camion utilisé par un terroriste pour tuer 84 personnes sur la Promenade des Anglais, à Nice. - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Les neuf plaintes déposées notamment par des familles de victimes de l’attentat de Nice bientôt classées sans suite par le parquet ? Selon Le Parisien, l’enquête sur le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet sur la promenade des Anglais ne devrait pas faire l’objet de poursuites. Une information que démentait « formellement », ce jeudi matin, le procureur de la République de Nice, contacté par 20 ​Minutes.

« Je viens juste de recevoir le dossier, a précisé Jean-Michel Prêtre. Je vais le consulter et annoncer une décision la semaine prochaine vraisemblablement. » Les investigations, confiées à l’inspection générale de la police judiciaire (IGPN), devaient déterminer si la Prom’party, la manifestation organisée sur la promenade des Anglais lorsque le camion fou a traversé la foule laissant 86 morts sur son sillage, était suffisamment encadrée.

« On va chercher à savoir si ce risque de voir surgir un camion bélier pouvait être pris en charge par les organisateurs [la ville de Nice et l’Etat] ou non, expliquait en fin d’année dernière le procureur de la République de Nice.

Une décision ce jeudi après-midi dans l’affaire Sandra Bertin

Ce dispositif de sécurité avait fait l’objet d’une vive polémique pendant l’été, notamment après les déclarations de Sandra Bertin. La responsable du Centre de supervision urbain de la ville de Nice avait accusé des personnes, envoyées selon elle par le ministère de l’Intérieur, de lui avoir demandé « de faire apparaître sur certains endroits des positions de la police nationale » et de rédiger un rapport « modifiable ».

La responsable niçoise devrait être jugée pour diffamation le 7 juin prochain. Suite au signalement de Sandra Bertin, une enquête préliminaire pour « délit d’abus d’autorité non-suivi d’effet par dépositaire de l’autorité publique » avait également été ouverte par le parquet de Nice. Une conférence de presse est prévue ce jeudi après-midi pour décider d’éventuelles poursuites.

