Nice

FOOTBALL Il devance largement ses poursuivants avec huit passes décisives depuis le début de la saison...

Jean-Michael Seri face au PSG, en 2015 - Lionel Cironneau/AP/SIPA

Mathilde Frénois

Il a trois longueurs d’avance sur ses poursuivants. Avec ses huit passes décisives depuis le début de la saison, le milieu de terrain de l’OGC NiceJean Michaël Seri est le meilleur passeur de Ligue 1.

Des statistiques qui le placent loin devant Angel Di Maria du PSG ou Kylian Mbappé de l’ AS Monaco, par exemple, lesquels totalisant cinq offrandes. Mieux : les caviars offerts par Seri cette saison lui permettront peut-être d’égaler le record de 19 passes établi par Marvin Martin en 2011.

>> A lire aussi : Le club cherche à obtenir le prêt de Brahimi

« C’est mon rôle »

Roi du ballon bien placé, l’Ivoirien de 25 ans a débarqué dans les rangs des Aiglons à l’été 2015. Auparavant, Jean Michaël Seri a été repéré dans son pays d’origine et a intégré un centre de formation à Abidjan. Très vite, il rejoint le FC Porto en 2012, puis Paços de Ferreira, toujours au Portugal… avant d’atterrir à Nice sous l’ère Claude Puel.

« J’essaie toujours de mettre mes coéquipiers dans de bonnes conditions. Mon but, c’est que mes attaquants soient à 20-25 buts, ambitionne-t-il. Je veux qu’ils soient satisfaits, c’est mon rôle. Je suis là pour faire briller mes coéquipiers. » Depuis le début de la saison, le coach niçois Lucien Favre fait confiance à son milieu de terrain relayeur : Seri a joué 1 471 minutes lors de 17 matchs (sur les 19 disputés par l’OGC Nice).

Et ses talents de passeurs ne profitent pas uniquement au Gym. Du 14 janvier au 5 février, le milieu terrain est pressenti pour jouer la Coupe d’Afrique des Nations avec l’équipe ivoirienne. Une possible sélection qui l’éloignera de la Côte d’Azur et du terrain de jeu de l’attaque niçoise

Mots-clés :