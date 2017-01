Nice

CYCLISME La course se tiendra du 5 au 12 mars prochain...

Le peloton de Paris-Nice, lors de la deuxième étape de l'édition 2016. - KENZO TRIBOUILLARD / AFP

M.F. avec AFP

Le parcours de l’édition 2017 du Paris-Nice a été dévoilé ce mardi. Au départ du Bois-d’Arcy dans les Yvelines le 5 mars, la course ralliera la capitale azuréenne le 12 mars.

Après huit étapes et le passage du col de la Couillole à 1.700 m d’altitude, la ligne d’arrivée ne sera pas fixée sur la promenade des Anglais. Le dénouement aura lieu quai des Etats-Unis à Nice « pour des raisons de décence, de respect, de mémoire », estime le directeur de la course, Christian Prudhomme.

📊 La 75ème édition de @ParisNice en chiffres ! Rendez-vous le 5 mars prochain ! / 📊 See you on March 5th for the 75th edition of @ParisNice pic.twitter.com/eJOEgO4GEt — Paris-Nice (@ParisNice) January 3, 2017

S’ils ont été comblés par le suspens de l’édition 2016 (4 secondes seulement entre le Gallois Geraint Thomas et l’Espagnol Alberto Contador), les organisateurs ont cherché à renouveler la recette. Le « chrono » du Mont Brouilly, où l’étape en ligne avait dû être annulée l’an passé à cause de la neige, sera le premier temps fort. L’arrivée pentue à Fayence ouvrira le week-end avant le col de la Couillole, probablement déterminant pour le classement général. La course se terminera par la courte et toujours nerveuse dernière étape (côte de Peille, col d’Eze).

« Plus dure que l’an dernier »

« C’est une montée, qui suivra celle de Saint-Martin - La Colmiane (7,5 km à 7,2 %), a précisé François Lemarchand, directeur de course. L’ascension de la Couillole est très régulière mais longue, 15,7 kilomètres à 7,1 %, sensiblement plus dure que la Madone d’Utelle l’an dernier. On arrivera à 1.678 mètres d’altitude, soit 5 mètres de plus qu’à Valberg en 1999. »

En attendant de connaître courant janvier les noms des quatre équipes invitées, en plus des 18 qualifiées d’office (WorldTour), les responsables de l’épreuve ont dévoilé plusieurs noms. Contador (2007, 2009) devrait retrouver un autre double vainqueur, l’Australien Richie Porte (2013, 2015), à côté de l’Allemand Tony Martin (2011) et d’un contingent français de choix (Bardet, Alaphilippe, Gallopin, Vuillermoz, Latour).

« Réduire le nombre de coureurs par équipe »

Nombre de sprinteurs sont attendus (Kittel, Greipel, Démare, Bouhanni, Kristoff) dans l’optique de Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison. « Cinq des six derniers vainqueurs sont passés par Paris-Nice », a rappelé Christian Prudhomme qui s’est montré évasif sur le nombre de coureurs au départ : « Notre conviction est clairement exprimée : il faut réduire le nombre de coureurs par équipe, pour des raisons de sécurité et aussi pour densifier la course et la rendre plus incertaine. Est-ce que cela sera fait dès maintenant ou pas ? En tout cas, on continuera à se battre en ce sens. »

