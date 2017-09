«Scènes de ménages»: Les couples de M6 sur la riviera pour un nouveau prime

David Mora (Fabien) et Anna-Elisabeth Blateau (Emma) sont en charge d'un snack de plage — Cécile Rogue / M6

Aux portes du Var, tout au bout de Théoule-sur-Mer, le snack Matipi avait retrouvé un peu de son activité estivale, en octobre dernier. Rebaptisé Le Snake de la Plage, et truffé de caméras, il servait de décor au deuxième prime time 100 % Côte d’Azur de Scènes de ménages, qui sera diffusé ce mardi soir sur M6.

« On vient prêter main-forte au père d’Emma, qui gère une petite baraque à frites ici pendant les vacances », racontaient entre deux prises les comédiens Anne-Élisabeth Blateau et David Mora, qui incarne Fabien.

Ambiance casino, yacht et golf

Après un tournage à Valberg, déjà dans les Alpes-Maritimes, les cinq couples de la série de M6 ont fait le déplacement jusqu'à Cannes et ses environs.

José (Frédéric Bouraly) et Lilane (Valérie Karsenti) ont mis en boîte leurs séquences au désormais ex-casino Palm Beach, sur la Croisette. Philippe (Grégoire Bonnet) et Camille (Amélie Etasse) ont séjourné dans un hôtel-golf pour un séminaire de pharmaciens.

Marion (Audrey Lamy) et Cédric (Loup-Denis Elion) se sont retrouvés sur un yacht et dans des soirées privées. Quand Huguette (Marion Game) et Raymond (Gérard Hernandez) ont retrouvés deux de leurs vieux amis dans un village de vacances.

« Jouer sur les clichés de la Côte d’Azur »

« Pour ce prime-là, on avait envie d’une vraie ambiance riviera. On parle fêtes et milliardaires. On joue sur les clichés de la Côte d’Azur. Mais ce ne sera pas trop méchant », souriaient sur le plateau Mathieu Laurentin et Aude Thevenin, producteur exécutif et directrice artistique de la série.

Jeudi, sur le tournage à Théoule-sur-Mer - Cécile Rogue / M6

De quoi en tout cas faire prendre un bol d’air à toute l’équipe. « On est en mode colonie de vacances, confiait sur place David Mora. Tourner en extérieur prend un peu plus de temps qu’en studio, à cause de la lumière, mais c’est super-agréable. »