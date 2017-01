Nice

TÉLÉVISION Tournée au printemps dernier à Valberg, une station des Alpes-Maritimes, l'émission est diffusé ce mardi soir...

Le couple Marion et Cédric a enregistré ses scènes mercredi et jeudi - Cécile Rogue / M6

Tapis rouge, champagne et happy few en (fausse) fourrure et doudounes colorées… Fin mars 2016, un mystérieux séminaire était organisé dans un luxueux chalet de Valberg. Les « Femmes au top » s’y étaient donné rendez-vous, sous la houlette d’Audrey Lamy, l’irrésistible Marion de Scènes de ménages.

Marion (Audrey Lamy) organise un séminaire dans la station de Valberg - Cécile Rogue / M6

Jusqu’au 15 avril 2016, la série de M6 mettait en boîte son prochain prime dans la station des Alpes-Maritimes. « Depuis huit ans qu’ils nous suivent, les gens ont envie de nous voir en extérieur, d’embarquer au ski avec nous », explique la comédienne à 20 Minutes.

« Ça amène d’autres situations dans l’écriture des sketches et forcément un peu de fraîcheur », ajoute Loup-Denis Elion, alias Cédric, son futur mari à l’écran.

Cours de ski chaotique pour Cédric, cocktails VIP pour Marion

Devant la bâtisse de bois, transformée en mini-palais des congrès pour l’occasion, toute une armée de techniciens et de comédiens a débarqué. Les figurants, eux, ont été castés parmi les permanents de Valberg.

Cédric (Loup-Denis Elion) doit s'adapter à la nouvelle vie de business woman de Marion - Cécile Rogue / M6

Au total, près de 70 personnes grouillent sur le plateau. Et les scènes s’enchaînent. Un peu moins vite qu’en studio. « On enregistre entre six et sept sketchs par jour, à peu près moitié moins qu’en configuration normale », indiquait-on sur place du côté de la production.

Au programme : cours de ski (chaotique) pour Cédric et cocktails VIP pour Marion, business woman plus successful que jamais. Leurs scènes enregistrées en premier, les autres couples ont ensuite débarqué.

Dans l’ordre, Emma (Anne-Élisabeth Blateau) et Fabien (David Mora), Camille (Amélie Etasse) et Philippe (Grégoire Bonnet), Liliane (Valérie Karsenty) et José (Frédéric Bouraly), et enfin Huguette (Marion Game) et Raymond (Gérard Hernandez) se sont succédé pour deux jours de tournage, chacun.

Un gros coup de projecteur pour la petite station familiale

Leur escapade montagnarde sera diffusée ce mardi 3 janvier, dès 20 h 55, sur M6. Et si les autres couples n’y feront pas référence, Marion et Cédric, eux, annonceront fièrement à l’antenne qu’ils se trouvent à Valberg.

Le député-maire (LR) de la commune de Péone, dont dépend la petite station de ski familiale, s’en est assuré auprès de la production de Scènes de ménages.

« C’est un super coup de projecteur, une formidable publicité. On est sur une des séries télévisées qui enregistre les meilleures audiences », s’est réjoui sur le plateau Charles-Ange Ginésy.

