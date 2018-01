Notre-Dame-des-Landes: La route des chicanes libérée vendredi, la préfète ira sur place

L'entrée de la route départementale 281, lundi 22 janvier. — L.Venance/AFP

Il ne faudra plus l’appeler « route des chicanes ». La route départementale 281 traversant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui était obstruée depuis cinq ans par divers obstacles et barricades, sera officiellement libérée vendredi, indiquent plusieurs personnes présentes sur place.

Depuis lundi, plusieurs dizaines de participants, membres des mouvements de lutte contre le projet d’aéroport et riverains de Notre-Dame-des-Landes, s'activent à déblayer l'axe routier afin de le « rendre accessible ».

Ils étaient encore près de 200 à travailler ce jeudi, à l’abri des caméras et appareils photo tenus à l’écart. « C’est fini, il ne reste que quelques bricoles », indique un membre de l’association Acipa. « On avance à notre rythme. Ce sera terminé demain », confirme Camille, Zadiste. « On donnera plus de détails sur la situation vendredi », promet un autre participant du chantier.

La préfète ira vérifier sur place

Par ce geste très symbolique, les anti-aéroport répondent ainsi à la demande exprimée le 17 janvier par le Premier ministre, Edouard Philippe, en complément de l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport. La préfète de Loire-Atlantique Nicole Klein, quant à elle, se rendra sur place vendredi matin constater si les chicanes et débris ont bel et bien été retirés et «échanger avec les occupants», annonce la préfecture. Elle souhaite la reprise de la circulation « au plus vite ».

>> A lire aussi : Pourquoi le nettoyage de la fameuse «route des chicanes» n'est pas anodin

Le président du département de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, a prévenu qu’il n’autoriserait la reprise de la circulation sur cette route départementale qu’une fois qu’un «diagnostic de l'état de la route» aura été effectué. Et pour effectuer ce diagnostic, il souhaite une escorte des forces de l’ordre. Le conseil départemental estime, pour l’heure, que les travaux pourraient durer deux mois.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, est attendue à Nantes et Saint-Aignan-de-Grandlieu, samedi, afin d’échanger avec plusieurs élus locaux.