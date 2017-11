Nantes: Un acteur de «Game of Thrones» attendu au salon Art to Play

Image extraite de la saison 5 de «Game of Thrones». — HBO

Certes, ce n’est ni Jon Snow, ni Daenerys…. Mais les fans nantais de la série Game of Thrones peuvent se réjouir, et entourer dès maintenant la date du 18 novembre dans leur agenda. Samedi, à l’occasion du salon Art to play (au parc des expos de la Beaujoire), ils pourront rencontrer en chair et en os Tommen Baratheon, le plus jeune fils de Cersei Lannister, incarné par l’acteur de 20 ans Dean-Charles Chapman.

Celui qui est devenu roi après la mort de son frère Joffrey (lors de la quatrième saison de la célèbre série télévisée américaine) donnera une conférence et offrira des dédicaces tout au long de la journée. Une cinquantaine de fans par heure pourront repartir avec un selfie et une signature, pour un tarif de 10 euros. « C’est moins cher que ce qui est pratiqué sur d’autres conventions », assure Exponantes, qui présente l’acteur comme la plus grosse tête d’affiche jamais venue depuis les débuts d’Art to play.

Plus de 27.000 personnes attendues

Le salon Art to play, qui fête cette année sa 7e édition (du 17 au 19 novembre), proposera de nombreuses autres rencontres et animations (concours de cosplay, concert de rock japonais, dédicaces de youtubers, tournois de jeux vidéos…). L’an dernier, quelque 27.000 festivaliers (10 euros pour un jour, 18 euros le pass 3 jours) s’y étaient donné rendez-vous.