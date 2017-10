Nantes: Ils volent un déambulateur électrique pour ne pas rentrer chez eux à pied

Illustration d'un déambulateur électrique — Steve Meddle / Rex Feat/REX/SIPA

Un peu plus original que le vol de scooter. Deux jeunes hommes de 17 et 19 ans ont été interpellés et placés en garde à vue à Nantes pour avoir tenté de dérober… un déambulateur électrique, rapporte la police. Les faits se sont déroulés lundi, peu après 2h du matin, quartier Zola. Les deux compères auraient expliqué qu’ils avaient « la flemme de rentrer à pied ».

L’engin complètement inutilisable

Si l’argument peut prêter à sourire, les conséquences pour le propriétaire de l’engin sont moins drôles. Car le déambulateur, d’une valeur de 3.600 euros, a été retrouvé très dégradé, avec des fils arrachés et des éléments cassés. L’homme qui avait l’habitude de le conduire, une personne «handicapée à 66 % » âgée de 58 ans, a porté plainte après avoir constaté que son véhicule était complètement inutilisable. L’enquête est en cours.