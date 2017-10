Nantes: Il tend son fils par la fenêtre et menace de le lâcher du 4e étage

Immeubles situes dans le quartier Malakoff a Nantes. — SIPA

C’était sa façon de répondre aux pleurs de son fils. Un homme de 32 ans, ivre, a créé la panique dans un immeuble du quartier Malakoff à Nantes, samedi soir. Excédé par le bruit que faisait son petit garçon, le père de famille a saisi l’enfant et l’a porté à bout de bras par la fenêtre, au-dessus du vide. Selon Ouest-France et Presse Océan, qui rapportent les faits, l’homme aurait ensuite menacé de lâcher le petit du 4e étage s’il ne se calmait pas.

Jugé en mai

Alertée, la police est arrivée sur les lieux quelques instants plus tard et a procédé à l’interpellation de l’homme, qui était parti se coucher. Celui qui a reconnu avoir bu 5 litres de bières dans la journée sera jugé en mai pour « violences par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans ». Le petit garçon, sa mère et sa petite sœur de trois mois recevront sous peu la visite de l’aide sociale à l’enfance, rapporte Presse Océan.