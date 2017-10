Nantes: Le cheval-dragon Long Ma remplacera l'éléphant sous les Nefs

Le cheval-dragon Long-Ma — J. Urbach/20 Minutes

C’était prévu : le Grand éléphant des Machines de l’île va partir à l’atelier le 6 novembre prochain pour y subir une révision de trois mois. Le public ne le verra donc plus déambuler autour des Nefs, y compris pendant les fêtes de Noël. Ce qui n’était pas prévu, c’est qu’une autre créature mécanique viendra finalement « compenser son absence ». Le cheval-dragon Long Ma sera en effet installé sous les Nefs pendant l’indisponibilité de l’éléphant, indique la compagnie nantaise La Machine, confirmant une information de Ouest-France.

Il sera présenté « endormi »

De retour du Canada où il était le héros d’un grand spectacle de rue, Longa Ma sera présenté « endormi » donc « immobile » du 10 novembre au 9 février. « On a besoin d’espace dans l’atelier pour travailler sur l’éléphant. Long Ma prenant lui-même beaucoup de place, on s’est dit que ce serait une bonne chose de le déplacer et de le présenter sous les Nefs », explique la compagnie La Machine. « On a saisi une opportunité. C’est une bonne nouvelle pour le public », confirme Pierre Oréfice, directeur des Machines de l’île.

Le cheval-dragon, qui retournera en février dans son atelier nantais, ne s’était plus montré au public nantais depuis des sorties sur l’île de Nantes en août 2015. L’imposante machine (12 m de haut) devrait rallier la Chine d’ici fin 2018 pour faire partie d’un projet urbain.

L'éléphant de 48 tonnes, lui, va se doter d'un nouveau moteur hybride, moins bruyant et moins polluant. Sa structure sera également entièrement révisée «pièce par pièce». Coût du chantier: 770.000 euros hors taxes, financé en grande partie par Nantes métropole.