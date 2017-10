Notre-Dame-des-Landes: Les pro-aéroport manifestent pour le transfert samedi

Des partisans au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. — JF Monier/AFP

Une manifestation avec une date symbolique : l’ouverture de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes devait ouvrir en octobre 2017.

« Les riverains en ont marre des nuisances et des promesses non tenues. »

Ils habitent à Bouguenais, Saint-Aignan-de-Grandlieu ou Rezé et ne « supportent plus » d’être survolés chaque jour par « de plus en plus d’avions ». Le Collectif des riverains en colère de l’aéroport Nantes-Atlantique organise samedi matin (10 h), devant le hall 1 de l’aérogare, un rassemblement afin d’exiger le départ de l’aéroport.

Leur action, qui prendra la forme d’un « déménagement symbolique de Nantes-Atlantique », sera soutenue par les associations pro-aéroport. Plusieurs élus, dont les maires de Rezé, Bouaye et Saint-Aignan-de-Grandlieu, ont également annoncé leur présence. La date ne doit rien au hasard : c’est en effet en octobre 2017 que l’ouverture de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes était initialement prévue.

« Marre des nuisances et des promesses non tenues »

« Les riverains en ont marre des nuisances et des promesses non tenues. Ce transfert a été porté par l’Etat, validé par la justice, soutenu par les urnes en juin 2016. Et on a l’impression que tous les prétextes sont bons pour ne pas le faire. Après Sivens, personne n’ose prendre ses responsabilités. Oui, on est inquiet », commente Dominique Boschet, président de l’ association contre le survol de l’agglomération nantaise.

Les pro-aéroport manifestent assez rarement. Ce qui « pose un problème de visibilité par rapport aux actions médiatiques des opposants », estime Dominique Boschet. « C’est plus facile de mobiliser contre quelque chose que pour quelque chose, regrette-t-il. Le référendum du 26 juin 2016 a pourtant montré que nous avions le soutien de la population locale. »

Selon les derniers chiffres communiqués par la direction de l’aéroport, Nantes-Atlantique devrait atteindre en novembre le cap des 5 millions de passagers depuis janvier. La plateforme avait transporté un total de 4,7 millions de voyageurs en 2016.