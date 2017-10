Nantes: La nouvelle génération d'abribus fait son apparition

Les premiers modèles viennent tout juste d'être installés à Rezé. — F.Brenon/20Minutes

Près d'un millier d'abribus vont être renouvelés dans sept communes de l'agglomération nantaise.

Le chantier, financé et géré par la société JCDecaux, s'étendra jusqu'en mars.

Les travaux, qui ont débuté il y a près d’un mois, doivent se prolonger jusqu’en mars. Une nouvelle génération d’abribus est en cours de déploiement sur sept communes de la métropole (Nantes, Rezé, Saint-Sébastien, Saint-Herblain, Orvault, Sautron, La Chapelle-sur-Erdre). Les premiers modèles viennent tout juste d’être installés à Rezé.

L’opération est financée et pilotée par JCDecaux. Il s’agit en effet d’une contrepartie aux juteuses recettes financières que l’entreprise française percevra grâce à l’obtention, en février dernier, du nouveau marché d’exploitation des supports publicitaires. Au total, près d’un millier d’abris sont à changer, dont 591 rien qu’à Nantes. Le remplacement de chaque modèle occasionne un chantier d’environ trois semaines.

Un abribus en cours de remplacement à Nantes. - F.Brenon/20Minutes

USB, Wifi, écrans tactiles…

Outre un look légèrement renouvelé et différent selon les quartiers afin « d’éviter l’uniformisation de la ville », les nouveaux abribus sont surtout intéressants par les services qu’ils proposent : 130 seront équipés de ports USB pour recharger son portable, tous intégreront la possibilité d’équipement Wifi. Soixante écrans numériques de 2 m2 seront également installés sur des aubettes de centre-ville. Ils « alterneront publicité et information institutionnelle ».

Dix d’entre eux disposeront même d’écrans tactiles sur lesquels pourront être proposées des applications numériques. Des bornes d’infos trafic, indiquant les temps d’attente avant le passage des prochains bus et les perturbations en temps réel, sont aussi prévues. Une soixantaine d’abribus fonctionneront avec des panneaux solaires.

Un exemple de nouvel abribus installé par JCDecaux à Nantes. - JCDecaux

C’est JCDecaux qui sera chargé de l’entretien et du nettoyage du matériel. Pour rappel, la société JCDecaux est aussi celle qui exploite depuis huit ans les vélos en libre-service Bicloo à Nantes