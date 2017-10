FC Nantes: Lineker se demande si Ranieri ne peut pas refaire le coup de Leicester

L'ex-attaquant anglais Gary Lineker. — Odd ANDERSEN / AFP

Le Nantes de Claudio Ranieri, 4e de Ligue 1. Des Canaris invaincus depuis six matchs de Ligue 1 (5 victoires pour un nul). Un départ canon avec 16 points au compteur pour le FCN, le meilleur du club depuis un peu plus de 20 ans. Evidemment, la perf' de Ranieri et ses hommes ne passe pas inaperçue et fait resurgir de jolis souvenirs en Angleterre.

Ce lundi soir, l’ancien grand attaquant anglais des années 80 Gary Lineker s’est fendu d’un petit tweet pour commenter le début de saison étonnant des Canaris de Ranieri.

Great to see Claudio Ranieri doing so well at Nantes. Couldn't do it again could he? — Gary Lineker (@GaryLineker) October 2, 2017

En Français : « Formidable de voir Ranieri réussir aussi bien à Nantes. » Et la suite ? « Ne pourrait-il pas le faire à nouveau ? » Sous-entendu, Ranieri peut-il refaire le coup de Leicester (champion d’Angleterre totalement inattendu en mai 2016) avec le FC Nantes ? C’est-à-dire devenir champion de France cette saison. Bon, on suppose que Lineker n’a pas vu tous les matchs des Canaris et n’a peut-être pas encore regardé une rencontre du PSG…

