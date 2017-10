FC Nantes: Toujours petit bras, Nantes a pourtant les deux pieds sur le podium de la L1!

La joie nantaise à l'issue de ce succès (1-0) contre Metz. — LOIC VENANCE / AFP

Cinquième succès en six matchs des Canaris, samedi soir, contre Metz (1-0).

En attendant les matchs de Marseille et Saint-Etienne, Nantes est 3e de Ligue 1.

C’est le retour du tarif maison. Bon, pas celui de 94-95 avec les fameux succès à gogo 3-0, mais celui du début de l’ère Ranieri : 1-0 ou 2-1. Bref, des victoires dans la douleur avec un but d’écart, mais des victoires quand même. Et trois points de plus qui font seize. Voilà que Nantes s’invite à la table des cadors en s’incrustant dans le Top 3 en attendant les matchs de Marseille et Saint-Etienne ce dimanche.

Samedi, le FCN a fait ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire marquer, tenir puis gagner. Et c’est Metz, la lanterne rouge de la Ligue 1, qui en a fait les frais en s’inclinant sur la plus petite des marges. Depuis six matchs (5 victoires et 1 nul), les astres sont alignés à la perfection pour les Canaris. La réussite les escorte tous les week-ends. A l’image de ce penalty messin réussi, mais à retirer… puis manqué à la dernière seconde.

Efficace et solide, la recette qui gagne évidemment

Pour autant, Adrien Thomasson ne verse pas dans l’euphorie : « Cette 3e place ? C’est un peu inespéré au vu du calendrier, mais on ne va pas faire la fine bouche d’avoir 16 points. Pour moi, ce n’est pas un miracle non plus de nous retrouver là, même si on n'a que des victoires étriquées. » 1-0 par-ci, 2-1 par là. Ce FCN-là est diaboliquement réaliste et terriblement solide. Néanmoins, pour la note artistique, il faudra repasser. A 1-0 et en supériorité numérique, samedi, contre le dernier de L1, les Canaris ont balbutié leur football. « On était le cul entre deux chaises, on ne savait pas si on devait défendre notre but d’avance ou attaquer », résume le lucide Thomasson.

« A onze contre dix, on aurait dû faire mieux, confirme Rongier, qui avait retrouvé une place de titulaire dans l’entrejeu. On s’est un peu laissés aller et on sentait venir le danger. On doit faire mieux… » Au classement, Nantes peut en revanche difficilement prétendre à mieux derrière le PSG et Monaco. « Ça reflète quelque chose cette 3e place, estime Rongier. On ne prend pas de but ou peu… Le message du coach [Ranieri] passe bien. Je ne sais pas si c’est un miracle, mais c’est surprenant d’être là… » Et surtout d’y être avec un jeu aussi minimaliste.

