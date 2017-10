«On a dansé sur les tables, c'est la fête du slip!» Excédé, Hinschberger préfère manier l'ironie

L'entraîneur messin Philippe Hinsberger. — LOIC VENANCE / AFP

Les Messins ont un grand sentiment d'injustice sur cette rencontre.

Ils en veulent beaucoup à l'arbitre Monsieur Hamel.

Metz ne décolle toujours pas. La lanterne rouge s’est inclinée (1-0) à Nantes samedi soir. Et pourtant, les Lorrains ont bien cru qu’ils allaient arracher un point à la Beaujoire quand l’arbitre de la rencontre Monsieur Hamel a indiqué le point de penalty dans les dernières secondes du temps additionnel.

Penalty à retirer…

Roux a tout d’abord trompé le portier nantais Tatarusanu, mais l’arbitre a décidé de faire retirer le penalty au motif que des joueurs messins (Cafu notamment, selon l’homme en noir) avaient pénétré dans la surface avant que l’avant-centre messin ne touche le ballon. L’arbitre a appliqué à la lettre la loi 14 du football [il y avait effectivement au moins un Messin dans la surface avant que le tireur ne frappe]. Penalty à retirer, mais cette fois-ci, penalty manqué par Roux.

Le penalty manqué par Roux. - LOIC VENANCE / AFP

D’où la colère des Messins à la sortie du match. « ll y avait des joueurs dans la surface de réparation c’est vrai, on a vérifié il y avait quatre Nantais et un Messin, explique le coach Hinschberger. Je ne me rappelle pas d’un penalty retiré pour cette règle en Ligue 1. Il y a la lettre et l’esprit. Monsieur Hamel n’a pas pris ses responsabilités. Peut-être qu’il a pensé que le penalty [qu’il avait sifflé] était limite… Ce soir, on est frustrés on nous a enlevé un point qu’on aurait dû prendre. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise ? On est énervés. On subit une décision qui tombe du ciel. C’est de la science-fiction pour moi. »

Monsieur Hamel dans le collimateur des Messins

Même sentiment amer d’injustice dans la bouche de Dossevi : « « On est tombés tout simplement sur un cas typique d’un arbitre qui n’assume pas de siffler un penalty à la fin. Quatre Nantais pour un Messin dans la surface. Il a dû se dire : "Je n’assume pas trop je vais donc être pointilleux sur la règle !" »

Interrogé sur l’ambiance dans le vestiaire après ce coup de massue et cette décision lourde de conséquence, Hinschberger préfère manier l’ironie. « On a sauté de joie, on a dansé sur les tables, c’est la fête du slip ce soir… »

