Une manifestation pour la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne devait avoir lieu samedi, à 15h, en centre-ville de Nantes.

Après que l’association Bretagne Réunie, qui évoque des « menaces », a décidé de l’annuler, le collectif 44 = Bzh a tout de même appelé à une marche.

Plusieurs milliers de personnes, plaidant pour une Bretagne à cinq départements, devaient s’y retrouver. Prévue depuis plusieurs semaines, la manifestation pour la réunification de la Bretagne, qui était prévue samedi en centre-ville de Nantes, n’aura peut-être pas lieu.

C’est en tout cas le souhait des organisateurs de Bretagne Réunie, qui ont décidé il y a quelques jours de l’annuler, après avoir changé le point de rendez-vous. L’association évoque des « menaces » émanant de « groupuscules extrêmes » et ses risques en matière de sécurité. Elle craint aussi que le rendez-vous soit exploité « à des fins partisanes ». L’an dernier, la manifestation avait été perturbée par plusieurs dizaines de militants.

« Nous avions rappelé que les manifestants prenant part à l’action devaient le faire dans le respect des biens et des personnes. De même, les slogans racistes et xénophobes d’un côté, et s’exprimant contre un système économique et politique de l’autre, n’avaient pas leur place dans une manifestation pour la réunification de la Bretagne. Nous avons constaté que ces consignes ne seraient pas respectées ce samedi », explique l’association.

Un collectif appelle à maintenir la marche

Mais le collectif 44=Breizh, qui refuse cette décision, appelle à se rassembler au Miroir d’eau à 15 h. « L’infiltration de l’extrême droite dans les dernières manifestations, l’incapacité des dirigeants de Bretagne Réunie à adopter une attitude ferme à son encontre, a amené à une situation plus que regrettable pour l’ensemble du mouvement en faveur de l’unité territoriale bretonne », écrit le collectif.

« Nous regrettons la dépolitisation totale de la lutte pour la réunification de la Bretagne, imputable à l’association Bretagne Réunie qui s’est petit à petit isolée, ajoute-t-il. […] La nécessité de refonder le mouvement pour l’unité de la Bretagne est criante. Ce rassemblement sera l’occasion de nous rencontrer et de discuter sereinement de l’avenir. »

