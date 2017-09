HBC Nantes: Oh my god! Dumoulin entre et sort l'arrêt salvateur pour préserver le nul contre Rhein-Neckar

Cyril Dumoulin, sauveur du HBC Nantes. — S.Artu / HBCN

Le HBC Nantes, pourtant privé de Feliho, Nyokas et Klein, a réussi l’exploit de tenir en échec Rhein-Neckar, champion d’Allemagne.

Dumoulin a préservé le point du nul en stoppant un jet de 7 mètres à la dernière seconde.

Haletant du début à la fin ce match de Ligue des champions, mais surtout à la fin. Il reste huit secondes entre le HBC Nantes et Rhein-Neckar à la Trocardière, les Allemands, dominateurs toute la partie, obtiennent un jet de 7 mètres. Il y a 26 partout. Schmid a la balle de match entre ses mains. C’est à ce moment-là qu’entre en scène le gardien de but nantais Cyril Dumoulin, toujours sur le banc jusque-là. Arnaud Siffert, lui-même, pourtant très bon (35% d'arrêt), prend la décision de sortir pour laisser entrer son compère des cages.

C'est Siffert qui a demandé à Dumoulin d'entrer à sa place!

« Arnaud [Siffert] m’a demandé si je le sentais et m’a dit "tu vas le croquer !", raconte Dumoulin. En me faisant rentrer sur ce dernier tir, il prenait le risque de me mettre en lumière si je l’arrêtais et d’éclipser sa bonne partie. Cela montre son humilité, c’est beau de voir ça ! » Quelques instants après, l’arrêt de Dumoulin permet au HBC Nantes d’arracher un match nul inespéré contre les champions d’Allemagne en titre lors cette troisième rencontre de poule de Ligue des champions.

Inespéré au regard du scénario (Nantes mené toute la partie) et compte tenu des absences majeures (Feliho, Klein et Nyokas). « C’est un bon point car ce n’était pas gagné avec toutes ces absences, conclut Nicolas Tournat. Ils ont toujours été devant, mais on s’est accrochés. On a livré un gros combat. On méritait ce point et Cyril [Dumoulin] a soulagé tout le monde en sortant le penalty ! » Après trois journées, le HBC Nantes a un bilan équilibré d’un succès, une défaite et nul.

