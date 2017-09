1984, quand les Canaris ont changé de nid

Loïc Amisse a vécu le déménagement de Saupin à la Beaujoire en 1984. — STF / AFP

Le FC Nantes a quitté le stade Saupin pour la Beaujoire, inaugurée en 1984.

La Beaujoire sera rasée dans le cadre d’un projet de nouveau stade en 2022.

De ce 17 août 1984, Bruno Baronchelli en garde un souvenir ému : « C’était énorme, génial même ! » Au cœur de l’été, les Canaris viennent de quitter leur nid historique et découvrent leur nouvelle adresse, en périphérie. Une révolution, y compris pour l’adversaire du jour. « J’aimais bien Marcel Saupin qui était en plein centre-ville, il était mignon, plus intime, plus familial, ça ressemblait un peu à Mayol », se souvient Rolland Courbis qui, ce jour-là, porte la tunique de Toulon. Désormais, c’est vers le nord-est de Nantes qu’il faut donc converger chaque week-end, dans une enceinte flambant neuve dessinée par l’architecte du Parc des Princes, Berdje Agopyan. Certains amoureux du club le vivent comme un déracinement. « On a tellement vibré ici, il y a eu des regrets, c’est sûr, développe Loïc Amisse. Des gens avaient peur de perdre leur marque dans et à l’extérieur du stade, car il y avait plein d’animations les soirs de match ». Loin des quai Malakoff, les joueurs aussi doivent apprivoiser les lieux. « On était à Saupin depuis si longtemps, on y avait nos repères, on en connaissait le moindre détail, chaque tribune alors qu’à la Beaujoire les dimensions étaient plus grandes, on a eu un peu de mal à nous adapter au début », continue Baronchelli.

« C’était fondamental pour grandir, Saupin était devenu trop petit »

Malgré un pincement au cœur au moment de faire les cartons, tout le monde s’est pourtant rendu à l’évidence, le déménagement était devenu inéluctable. « C’était fondamental pour grandir, Saupin était devenu trop petit, et ne générait plus assez de recettes, notamment billetterie », rappelle Robert Budzynski, l’ancien directeur sportif d’un FCN prêt à passer dans une autre dimension. « Je me souviens qu’avec Jean Vincent, on allait parfois voir le chantier du stade, on avait la sensation que le club franchissait un cap », confirme Loïc Amisse. « Saupin était mythique évidemment, mais en tribune Sud, les spectateurs étaient gênés par des poteaux, et les pourtours n’étaient pas terribles non plus, les gens y allaient surtout pour boire un coup, énumère Patrick Pillet, le président de l’association de supporters de l’époque. Jamais on n’aurait pu y accueillir l’Euro. »

De fait, un mois et demi après son inauguration, la Beaujoire célébrait la victoire des Bleus face à la Belgique le 16 juin 1984 (5-0) devant plus de 52.000 spectateurs. Une ferveur populaire qui a permis d’oublier les longs débats ayant précédé la construction du stade. « On le demandait depuis des années, ça a été une vraie bagarre, rappelle Robert Budzynski. Des gens se demandaient pourquoi mettre autant d’argent dans ce projet, si cela ne serait pas plus utile ailleurs. »

>> A lire aussi : Nantes: La mairie et le FCN d'accord pour construire un nouveau stade

Le musée ? « C’est la reconnaissance de ce qui a été fait avant »

Finalement, le nouvel écrin du FCN a été vite adopté, y compris par les plus nostalgiques qui, pour se consoler, peuvent aujourd’hui encore apprécier la tribune principale de Saupin, épargnée par les bulldozers, contrairement à la Beaujoire, appelée à être rasée à partir de 2022. « Mais il y aura un musée dans le nouveau stade, c’est important, c’est la reconnaissance de ce qui a été fait avant », se rassure Amisse.