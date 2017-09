FC Nantes: une victoire précieuse et... c'est tout !

L'entraîneur Claudio Ranieri. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Andrei Girotto a inscrit le premier but de la saison à domicile.

Prejuce Nakoulma est, enfin, entré en jeu.

En attendant la suite de cette 6e journée, le FC Nantes est sixième de Ligue 1.

Il y a des similitudes qui ne trompent pas ! Nantes qui se réveille ce samedi emmitouflé dans un brouillard précoce pour la saison, cela n’a pas manqué de rappeler cette épaisse purée de pois qui, en décembre dernier, avait empêché les Canaris d’accueillir Caen à la Beaujoire. Ce devait être le match de la relance, le premier de Sergio Conceiçao sur le banc du FCN, et il avait été repoussé à mi-janvier, avec une victoire nantaise à la clé (1-0). Ce samedi, on y voyait déjà plus clair lorsqu’en fin d’après-midi les Normands ont débarqué en Loire-Atlantique. Pas de problème de visibilité, les débats ont pu commencer à l’heure dite pour 90 minutes dont, il faut le dire, près de 80 de pur ennui ! Pas besoin d’une mémoire d’éléphant pour se souvenirs des faits marquants : la belle demi-volée en pivot de Ronny Rodelin en fin de premier acte qui aurait sans doute mérité meilleur sort, à laquelle a répondu, avec plus de chance, Andrei Girotto, auteur d’une frappe splendide pour assurer la première victoire (et le premier but) des Jaune et Vert sur leurs terres.

Nakulma de retour !

Pour le reste, on retiendra aussi le retour au jeu de Prejuce Nakoulma. Flatté par Claudio Ranieri cette semaine (« C’est bon pour nous qu’il soit resté ici, je crois beaucoup en lui »), le Burkinabé a refoulé la pelouse à l’heure de jeu, entrant à la place de Jules Iloki. On ignore à qui (ou quoi) l’ovation du public était alors adressée : à Ranieri lui-même pour avoir sorti le décevant milieu de terrain, ou pour accompagner les premières foulées de cette saison à la Beaujoire de l’un des meilleurs attaquants de la phase retour 2016-2017 ? Sans doute un peu des deux. En tout cas, avec de l'envie mais sans être séduisant dans l'animation offensive, une fois de plus, le FCN a assuré l’essentiel, emmené par un entraîneur fidèle à ses convictions : lui qui « préfère gagner 1-0 que 2-1 » n’a laissé que peu de chance à Caen d'inquiéter un Ciprian Tatarusanu protégé par un bloc défensif très compact.

A peine plus de 20 000 spectateurs (20 245) hier ont finalement pu exulter au coup de sifflet final. Et si les trois points suffisent au bonheur des comptables, les puristes peuvent probablement regretter la manière. Pas sûr, en définitive, que pour ce genre de soirée, le double de supporters seraient à l'avenir prêts à braver les éléments pour s’asseoir dans un stade de 40 000 places, comme celui que souhaite le président Waldemar Kita qui ira plaider cette cause lundi à la mairie de Nantes. Quoi qu'il en soit, le FCN vient d'enchaîner un quatrième match de suite sans défaite (et sans encaisser de but) et, avec 10 points dans le panier, s'est faufilé au 6e rang de l'élite, le tout en ne marquant que trois fois. Une prouesse !