«Paris 2024 tombera pile poil dans ma carrière», exulte la Nantaise Laura Valette

Laura Valette aura 28 ans lors des JO 2024 de Paris : l'âge idéal, selon elle. — THIBAUD MORITZ / AFP

Au 100 m haies, la Nantaise présente un chrono proche des minimas olympiques.

Laura Valette aura 28 ans en 2024 : l’âge parfait, selon elle.

L’athlète nantaise de 20 ans se félicite de voir Paris obtenir l’organisation des Jeux Olympiques et compte bien être de la partie dans la capitale en 2024.

Paris 2024, c’est loin pour vous ?

Déjà, c’est forcément un rêve pour tous les sportifs. En plus à domicile, ça rajoute une motivation supplémentaire. Mais ça fait tellement longtemps qu’on en parle que ce n’est plus si loin que ça. Au bout d’un moment, ça commence même à venir dans le programme.

Vous aurez 28 ans aux JO de Paris : ce n’est pas rédhibitoire pour le 100 m haies ?

Au 100 m haies, on peut aller jusqu’à 33 ans donc là, ce sera même parfait ! Ça tombera pile poil dans ma carrière. Pour les haies, 27-28 ans, ce n’est pas mal !

D’autant que l’Australienne Sally Pearson est devenue championne du monde à Londres à 30 ans cet été…

Oui, en effet. Le pic est assez tardif aux haies car c’est une discipline technique et à force de répéter les mouvements sur plusieurs années, le corps est plus performant. Ça met un peu plus de temps que le sprint.

Votre meilleur chrono à ce jour est de 13’04 : descendre sous la barre des 13’00 (minima des JO de Rio) est une possibilité à court terme ?

Pour les derniers JO, nos minima en France étaient même à 12’84 car la fédération française choisit toujours de mettre des minima plus bas que ceux de l’IAAF (Fédération internationale) pour n’emmener ensuite que des athlètes qui, avec leur chrono, pourront être en finale. En ce qui me concerne, même si on n’a pas forcément d’objectif chronométré avec mon entraîneur, je pense que ça serait en effet une étape importante de passer sous la barre des 13’00 dès l’année prochaine.

Avant Paris 2024, il y a Tokyo en 2020 : c’est jouable pour vous ?

Ça va arriver vite et il va falloir descendre les chronos ! C’est compliqué de dire aujourd’hui si c’est jouable car je suis encore un peu jeune. En tout cas, je m’entraîne pour, et je sens que je peux aller plus vite. Après, il faut réussir à le faire sur la piste !

Vous serez donc plus prête pour Paris que pour Tokyo ?

Oui, en effet. Même si ce serait vraiment top de participer aux deux, je pense que je serai encore un petit peu jeune pour Tokyo. Je ne me vois pas aujourd’hui y prétendre faire une finale. Pour Paris en revanche, ce serait vraiment les bonnes dates !

Aux JO d’Atlanta, Patricia Girard avait décroché le bronze à 20 ans au 100 m haies…

C’est vrai, oui, mais on n’a pas du tout les mêmes qualités avec Patricia qui courrait très vite alors que moi je suis plus forte sur la barrière. Elle a été plus forte très jeune ! Cela dit, on ne peut pas savoir comment se passe une carrière.

Pourriez-vous vous reconvertir si ça ne passe pas au 100 m haies ?

Pourquoi pas un jour essayer le 400 m haies, mais en tout cas je ne ferai pas que du plat, il me faut des barrières ! Même si on en a déjà parlé avec mon entraîneur, je ne pense pas que je changerai de discipline d’ici à 2024. Ce n’est pas un projet.

Pour Paris 2024, vous êtes aujourd’hui l’une des principales représentantes de l’athlétisme ligérien. Ça vous rajoute de la pression ?

Je ne m’en rends pas forcément compte. Il y a aussi d’autres athlètes nantais qui ne s’entraînent pas à Nantes et qui seront également de la partie pour Paris. Après, c’est vrai que ça risque de faire quelques petits changements. On va peut-être parler plus de notre sport, ce qui va nous aider à trouver des aides supplémentaires, pourquoi pas. Ça va être une bonne chose pour nous personnellement et pour l’athlétisme en général. La pression n’est que positive.

Échangez-vous avec les autres athlètes nantaises, comme Agnès Raharolahy (championne d’Europe du relais 4x400m) ?

Oui, et Agnès est une très bonne amie. Même si on ne parle pas que d’athlétisme, on a échangé sur le sujet. On n’a pas forcément les mêmes visions des choses car elle est dans le relais alors que moi c’est une discipline plus individuelle. Mais globalement, on a un bon groupe élite à Nantes, c’est sympa, on peut partager.

Pour progresser, les infrastructures sont-elles suffisantes à Nantes ?

Tant que j’arrive à être épanouie ici tant dans les études (fac de sociologie) et que je continue de progresser dans l’athlétisme, je n’ai aucune raison de partir de Nantes. On essaie de mettre des choses en place avec mon entraîneur et le pôle pour avoir des kinés et des bassins de récupération. Et avec la nouvelle salle d’athlétisme (Stadium Pierre-Quinon ouvert en 2013) dans laquelle on peut s’entraîner l’hiver, les infrastructures sont vraiment propices aux bonnes performances.