FC Nantes: Queensy Menig, un ailier hollandais, devrait arriver... et repartir aussitôt!

Queensy Menig sous le maillot de l'Ajax. — OLAF KRAAK / AFP

Etrange dossier non ? Depuis plusieurs jours, la direction du FCN tente d’attirer un ailier néerlandais de 22 ans. Son nom : Queensy Menig. Le joueur serait même attendu très vite sur les bords de l’Erdre, enfin pas vraiment, si l’on en croit la direction du club nantais. Et pour cause : Menig devrait signer à Nantes avant d’être prêté en Angleterre « pour s’aguerrir » à Oldham Athletic (League One, l'équivalent du National) ! Oui, oui…

>> A lire aussi : Cabella boude finalement le FCN, la piste Lucca Borges relancée?

Ce milieu offensif/ailier appartient au club de l’Ajax Amsterdam (jusqu’en 2019), mais il évoluait depuis deux saisons dans l’équipe de Zwolle (D1 néerlandaise). La saison dernière, il a inscrit 9 buts en 31 rencontres.

A suivre les dossiers Nakoulma, Stepinski

Pourrait-il y avoir quand même des arrivées avant ce soir minuit ? Pas certain. Le président Kita a confié à Presse Océan mercredi soir qu’il pensait que le marché nantais était « terminé ». Une affirmation à prendre avec des pincettes évidemment…

Au rayon des départs, l’attaquant Préjuce Nakoulma, mécontent de son temps de jeu, souhaite toujours quitter le club, mais le président Kita affirmait à 20 Minutes en début de semaine qu’il n’y avait « aucune offre » et que lui et Claudio Ranieri souhaitaient garder le joueur. Certains marchés fermant au-delà du 31 août à minuit (Turquie notamment !), il faudra rester attentif à ce dossier… Quant à l’avant-centre polonais Mariusz Stepinski, son prêt au Chievo Verone n’est pas toujours pas acté. Les négociations sur le plan financier se poursuivent.