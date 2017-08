«Toutes les initiatives comptent», insiste Loïc Bureau, père du journaliste emprisonné

Manifestation de soutien à Loup Bureau mercredi 30 août à Nantes. — S.Salom-Gomis/SIPA

Loup Bureau, journaliste de 27 ans, est détenu en Turquie depuis le 26 juillet.

Son père et ses soutiens s’activent pour obtenir sa libération.

Un peu plus de 200 personnes se sont rassemblées ce mercredi soir devant le conseil départemental de Loire-Atlantique pour demander la libération du journaliste Loup Bureau. Une banderole de soutien a été accrochée sur la façade du bâtiment.

Agé de 27 ans, le reporter originaire d’Orvault, près de Nantes, est détenu depuis le 26 juillet en Turquie. Les autorités turques lui reprochent des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG (un mouvement considéré comme une organisation « terroriste » par Ankara).

« J’ai trouvé sa voix très affaiblie »

« S’il est maintenu en détention, ce n’est plus le fait d’une volonté judiciaire mais bien politique », déplore Loïc Bureau, père du jeune journaliste. « Je l’ai eu dimanche au téléphone. Il a droit à un appel de 5 minutes tous les 14 jours. J’ai trouvé sa voix très affaiblie. Je sens que l’isolement et les conditions de détention lui pèsent. »

"C'est au sommet de l'Etat que va se jouer la libération de mon fils" est convaincu le père de Loup Bureau # Nantes pic.twitter.com/b7Kva5xrZ1 — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) August 30, 2017

S’il avoue craindre énormément « les jours qui défilent sans résultat », Loïc Bureau, qui se prépare par ailleurs à effectuer sa rentrée d’enseignant, s’efforce tout de même de rester positif. « A n’importe quel moment, on peut avoir une bonne nouvelle. Le chef de l’Etat s’est saisi du dossier et a pris un engagement réel pour faire avancer les choses. Je sais que François Hollande a activé ses réseaux. Il y a beaucoup d’initiatives de prises depuis quelques jours. Toutes comptent. Chacune peut contribuer à faire pression et déclencher la libération de mon fils. »

Le club de la presse Nantes-Atlantique a, lui aussi, exprimé son soutien à Loup Bureau, rappelant que 189 journalistes sont actuellement emprisonnés à travers le monde.