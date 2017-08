Nantes: Manifestation de soutien au journaliste Loup Bureau mercredi

Manifestation de soutien à Loup Bureau le jeudi 24 août à Paris. — T.Samson/AFP

Originaire d’Orvault près de Nantes, le journaliste indépendant Loup Bureau, 27 ans, est détenu en Turquie depuis le 26 juillet. Une manifestation de soutien sera organisée mercredi, à 17h30, à l’hôtel du département, quai Ceineray à Nantes.

Objectif : « Donner l’écho le plus large possible à la mobilisation autour de Loup Bureau pour obtenir sa libération rapide et son retour en France dans les meilleurs délais. » Les habitants sont évidemment invités à participer.

A cette occasion, Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Loïc Bureau, père du journaliste, le club de la presse Nantes-Atlantique et l’association des maires de Loire-Atlantique déploieront une banderole de soutien sur la façade de l’hôtel de département.

Macron intervient auprès d’Erdogan

Loup Bureau, qui a notamment collaboré avec les chaînes TV5 Monde, Arte et le site Slate, a été interpellé le 26 juillet à la frontière entre l’Irak et la Turquie, après que des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG (un mouvement considéré comme une organisation « terroriste » par Ankara) ont été trouvées en sa possession.

Le président Emmanuel Macron a demandé dimanche à son homologue turchomologue turc Recep Tayyip Erdogan « la libération rapide » du journaliste, et « son retour en France », selon un communiqué de l’Elysée.

Jeudi dernier, un rassemblement de soutien au jeune journaliste avait déjà été organisé à Paris. Une pétition en faveur de sa libération a reçu plus de 30.000 signatures.