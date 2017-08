FC Nantes: Cabella boude finalement le FCN, la piste Lucca Borges relancée?

Rémy Cabella. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

Rémy Cabella avait fait de Nantes sa priorité, mais il devrait finalement être prêté à Saint-Etienne.

Nantes pourrait réactiver la piste du Brésilien Lucca Borges.

Les « joies » du mercato… Nantes était pourtant sa priorité. Rémy Cabella (27 ans) devait arriver en grande pompe cette semaine à la Jonelière et donner davantage de relief au mercato des Canaris. Le milieu de terrain offensif avait eu la semaine dernière l’entraîneur Claudio Ranieri, qui lui avait affirmé son envie de travailler avec lui (même si au départ, il ne faisait pas partie de ses priorités à ce poste). Lorsque l’information a été ébruitée par Canal + samedi, le FC Nantes avait clairement un temps d’avance sur ce dossier.

Lundi après-midi, Claudio Ranieri a rappelé Cabella pour échanger sur le projet nantais et bien sûr lui témoigner encore une fois son envie de le voir rallier la Jonelière. Oui, mais voilà, ces dernières heures, un sérieux concurrent est entré dans la danse. L’AS Saint-Etienne s’est en effet mis en tête de recruter le milieu de terrain marseillais. Comme Nantes, en prêt sans option d’achat.

Saint-Etienne paierait l'intégralité du salaire!

Selon les informations de 20 Minutes, Saint-Etienne a alors mis les moyens pour arracher Cabella des « griffes » des Canaris en proposant à l’OM de prendre l’intégralité du salaire du joueur (près de 250 000 euros !) alors que la direction nantaise proposait de prendre quasiment la moitié des émoluments… Evidemment, Marseille a poussé son joueur vers le club le plus offrant.

Dans la soirée de lundi, l’entraîneur stéphanois Oscar Garcia aurait appelé Cabella et lui « aurait retourné le cerveau », selon un proche du dossier. Au fil de la soirée de lundi, l’ancien Montpelliérain a changé d’avis et a fini par donner son accord pour un prêt sec avec les Verts. Pour le plus grand bonheur de l’OM, mais au grand dam du FCN, qui avait fait de ce joueur la tête de pont de son recrutement !

Lucca Borges et Beauvue?

Et maintenant ? Le FC Nantes pourrait bien remonter en haut de la pile le dossier de l’attaquant/ailier gauche, Lucca Borges (27 ans). Ce Brésilien appartient au club des Corithians jusqu’en 2019. La direction nantaise, qui a déjà bien avancé plus tôt dans le mercato sur cette piste, devrait verser entre 4 et 5 millions pour acquérir Lucca Borges. Reste à savoir si Claudio Ranieri est d’accord pour réactiver cette piste…

Ce mardi, toujours sur le front de l’attaque, le quotidien L’Equipe indique que le FC Nantes a montré un intérêt pour Claudio Beauvue, ex-pensionnaire de la Jonelière passé notamment par Guingamp, Lyon ou le Celta Vigo (avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2021). Cette information n'a pas été confirmée par la direction du FCN à 20 Minutes.