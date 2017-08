FC Nantes: Krhin a signé et le FCN pourrait bien accueillir le Marseillais Cabella

Le milieu de terrain Rémy Cabella. — BORIS HORVAT / AFP

Comme 20 Minutes l'annonçait il y a déjà dix jours, le Slovène Rene Krhin est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Le Marseillais Rémy Cabella pourrait aussi arriver en prêt à Nantes.

Le FC Nantes, c'est un diesel cet été au niveau du mercato. Le club nantais avait commencé très doucement son marché avec les arrivées de Kayembe et Awaziem, mais depuis une quinzaine de jours, les recrues s'amoncellent. Ce samedi après-midi, le milieu de terrain central slovène Rene Krhin (27 ans) a été officiellement prêté au FC Nantes pour la saison avec option d'achat.

Le Président Waldemar Kita a présenté en exclusivité René Krhin aux supporters en bord de pelouse à 16h ✅ #RenéEstNantais pic.twitter.com/24WDwEbUEB — FC Nantes (@FCNantes) August 26, 2017

Celui qui compte 32 sélections avec la Slovénie et qui appartient au club espagnol de Grenade est donc la huitième recrue nantaise (Kayembe, Awaziem, Pallois, Tatarusanu, Girotto, El Ghanassy et Coulibaly) de ce mercato estival.

Mais, huit (recrues), ça ne suffit pas pour la direction du FCN. Et pour cause: le président Kita pourrait encore frapper sur le marché avant le 31 août minuit. Deux ou trois joueurs (Cabella, un ailier, un défenseur?) pourraient encore rallier les bords de l'Erdre. Ce samedi, Waldemar Kita (en personne) a éventé sur Canal + l'information selon laquelle son club voulait se faire prêter le milieu de terrain central de Marseille Rémy Cabella (27 ans), qui fait partie du groupe marseillais pour le match à Monaco ce dimanche. Saint-Etienne et Nantes sont sur le coup, mais le FCN semble avoir une longueur d'avance.

Ranieri vraiment partant pour Cabella?

Les deux clubs (Marseille et Nantes) se seraient déjà mis d'accord. Le prêt de Cabella (qui aurait donné sa préférence à Nantes) pourrait donc même être officialisé dans les heures/jours à venir. «C'est un bon joueur, on a besoin de joueurs de qualité», a simplement commenté l'entraîneur nantais Claudio Ranieri, très surpris qu'on l'interroge sur ce dossier. Surpris ou déçu car selon les informations de 20 Minutes, le technicien italien, à qui l'on a proposé ce joueur depuis plusieurs semaines déjà, ne se serait jamais montré très chaud pour l'accueillir... A moins qu'il n'ait changé d'avis ces dernières heures.

