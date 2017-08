FC Nantes: «En deuxième mi-temps, j'avais l'impression que les Lyonnais ne voulaient pas gagner», lance Thomasson

Le milieu de terrain Adrien Thomasson. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Ce samedi, le FCN, très terne techniquement, a réussi à prendre un point contre Lyon (0-0), à la Beaujoire.

Le milieu de terrain nantais Adrien Thomasson reconnaît que les Nantais peuvent s'estimer heureux de prendre ce point.

Sans langue de bois. Il a fallu l'attendre en zone mixte, mais on a bien fait... Le milieu de terrain du FC Nantes Adrien Thomasson ne s'est pas caché au moment de commenter la piètre prestation nantaise face à l' Olympique Lyonnais (0-0), ce samedi. Et contrairement à certains de ses coéquipiers, il n'estime pas que sa formation a réalisé «un bon match» (dixit Pallois)...

Comment analysez-vous ce nul (0-0) face à Lyon?

Je pense qu'on peut s'estimer heureux du match nul surtout au vu des occasions qu'ont eu les Lyonnais. On est passés à côté de notre première mi-temps. En deuxième mi-temps, le changement tactique a fait du bien [entrée de Moutoussamy et Gandi à la place de Girotto et Coulibaly]. On n'a pas non plus réussi à se procurer énormément d'occasions... Il va falloir qu'on travaille. Je pense que le match nul va nous faire du bien car on n'a pas pris de buts.

Mais que de déchet technique...

Oui, oui, bien sûr. C'est ça qu'il va falloir travailler. Après, ce n'est pas une excuse, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Le système de jeu change souvent. Mais, il va falloir faire beaucoup mieux car il y a beaucoup trop de déchet technique.

Quand on voit ce match, on n'a pas le sentiment que Nantes se soit particulièrement renforcé?

Je pense que c'est un peu trop tôt pour juger. Il faut attendre un peu. On s'attendait à un premier mois difficile. On prend quatre points en quatre matchs, on va dire que c'est un bilan convenable. On espérait mieux, mais on aurait aussi pu faire bien pire.

On a parlé du déchet technique, mais qu'a-t-il manqué d'autres à Nantes?

On a manqué de jus. Dans les duels, on s'est fait trop rentrer dedans par les Lyonnais. On a a manqué d'agressivité. Il a manqué un peu de tout en fait.

Avez-vous trouvé les Lyonnais suffisants?

On va dire qu'ils subissaient un peu les choses. En deuxième mi-temps, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de gagner ce match. C'était un match bizarre. Est-ce que la chaleur y est pour quelque chose? Je ne sais pas.

Girotto, Rongier, A. Touré, Krhin [qui vient de s'engager], il va y avoir du monde au milieu du terrain?

Je pense que le club et le coach savent ce qu'ils font. S'il y a embouteillage, il y aura concurrence forcément. Il ne faut pas oublier qu'on a perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. Des joueurs très importants. On ne va pas se mentir, que ce soit Gillet ou Harit, on a perdu des bons joueurs donc il faut les remplacer.

Autant de joueurs, ça peut vous faire réfléchir sur votre avenir [il est sous contrat jusqu'en 2018]?

Non, pas forcément. Ce qui est sûr c'est que je vais rester à Nantes cette saison.

