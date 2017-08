Vendée: En prison pour avoir massacré les chatons de son ex

Trois chatons (illustration). — SIPANY/SIPA

Il venait au départ pour « récupérer son chien ». Un jeune homme de 25 ans, était jugé, jeudi aux Sables-d’Olonne en Vendée, pour être entré par effraction chez son ex-compagne et avoir commis des actes de cruauté envers ses animaux, rapporte Ouest-France. L’homme, très en colère et ivre au moment des faits (c’était le 26 juillet dernier) s’en est pris à trois chatons qui se trouvaient dans l’appartement.

La tête arrachée

Selon le journal Ouest-France, après avoir défoncé la porte du logement à coups de pied et abîmé diverses affaires, il a « rompu le cou » des deux premiers chats et a démembré le dernier, « en lui arrachant la tête ». Le prévenu, un marin domicilié à Noirmoutier, a été condamné à seize mois de prison, dont quatre ferme, assortis d’un mandat de dépôt. Il a aussi écopé d’une interdiction de détenir un animal, et ce pendant cinq ans.