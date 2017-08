Le Mans: La mythique Porsche 917K de Steve McQueen vendue 12 millions d’euros

La légendaire Porsche 917K pilotée par Steve McQueen dans le film Le Mans. — MathieuHeurtault/BNPS/SIPA

C’est une voiture qui a fait rêver tous les passionnés de courses automobiles. Elle est également bien connue des cinéphiles. La mythique Porsche 917K, pilotée par l’acteur américain Steve McQueen dans le film Le Mans de 1971, a été vendue aux enchères 14 millions de dollars, soit environ 12 millions d’euros, dimanche. Un record pour la marque.

​ La vente était organisée par l’hôtel des ventes Gooding & Company aux Etats-Unis. Et c’est un collectionneur de nationalité suisse et qui a emporté la mise.

Elle a appartenu au pilote Jo Siffert

Elue en 2009 « voiture de compétition du siècle » par le magazine britannique Motor Sport, la Porsche 917 fut la première Porsche à remporter les 24 heures du Mans en 1970. Lors du tournage du film Le Mans, le bolide orange et bleu appartenait au célèbre pilote suisse Joseph Siffert, dit Seppi, lequel décédera dans un accident en course un an plus tard.