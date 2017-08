FC Nantes: La nouvelle mascotte du club, plagiat d'un personnage de dessin animé?

La mascotte retenue par le FCN ressemble étrangement à Nico du film Rio. — @FCNantes

Rien n’échappe à la twittosphère ! Jeudi, le FC Nantes se faisait un plaisir d’annoncer la renaissance de « Riri le Canari », la mascotte bien connue du club. Cette dernière était le fruit d’une opération faisant appel à la créativité et l’imagination des fans nantais.

Après avoir reçu « près de 150 [créations], toutes plus imaginatives les unes que les autres » et « après plusieurs semaines de réflexion », le FCN avait décidé de retenir le projet artistique de Joël, supporter du club et abonné en tribune Loire depuis plusieurs années. Ce dernier était récompensé par deux abonnements…

Le vainqueur du concours avec son oeuvre. - @FCNantes

Mais, jeudi soir, quelques heures après cette annonce, certains twittos ont remarqué un souci de taille et très vite dénoncé un plagiat… Et pour cause : la mascotte dessinée par Joël ressemble étrangement à un personnage de dessin animé. En l’occurrence, Nico du film Rio.

Fan art tiré de Rio (film d'animation de 2011) : https://t.co/XbNuDcLOvR — Loop (@mattobe) August 17, 2017

Un twitto a même déniché un coloriage (toujours du fameux personnage Nico du film Rio) qui a vraiment des allures du « Riri le Canari », retenu par FCN. Jugez par vous-mêmes…

Il a probablement utilisé ce site de coloriageshttps://t.co/NibrnDsYH1 — Senario (@Senario_) August 18, 2017

Le coloriage de Nico du film Rio. - http://www.coloori.com

Le FC Nantes a réagi en début d'après-midi ce vendredi et a décidé de sanctionner le dessinateur lauréat. «Après un non-respect du règlement du jeu concours, c'est le second dessin sur le podium qui remporte le concours, a expliqué dans un communiqué le club. Merci à la vigilance des supporters qui a permis au club de réaliser ce manquement au règlement.» Voici donc à quoi va ressembler la future mascotte des Canaris :