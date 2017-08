FC Nantes: Rene Krhin attendu vendredi ou samedi à la Jonelière

Le milieu de terrain Ren Khrin (en rouge à droite). — Bagu Blanco/BPI/Shutter/SIPA

Et de huit ? Le FC Nantes devrait accueillir une huitième recrue dans les heures à venir (Kayembe, Awaziem, Pallois, Tatarusanu, El Ghanassy, Girotto, Coulibaly). Et pour cause : le milieu de terrain défensif slovène Rene Krhin (27 ans) est attendu du côté de la Jonelière pour s’engager (sous forme de prêt avec option d’achat) avec le club des bords de l’Erdre. La direction du FCN a confirmé l'information à 20 Minutes ce jeudi soir et a précisé que le joueur devait passer la visite médicale dans les 48 heures.

Ce Slovène de 27 ans, très costaud (1,89 m) évoluait au club espagnol de Grenade depuis 2015. Le joueur, formé à Maribor, est aussi passé par des clubs italiens : Inter Milan (2009-2010 et 2014-2015) et Bologne (2010-2014). C’est d’ailleurs à Bologne qu’il jouera le plus de rencontres (une quarantaine de matchs lors de ses deux dernières saisons). La saison dernière, Krhin n’a participé qu’à douze matchs avec Grenade, relégué en D2 espagnole en fin d’exercice.

Le FC Nantes pourrait encore engager un autre milieu de terrain plus offensif (ailier) et un défenseur avant le 31 août minuit.