Loire-Atlantique: Un petit kangourou capturé à Pornic

Un wallaby (Illustration). — Compte Twitter de la préfecture de Seine-et-Marne

Voilà déjà plusieurs jours qu’un petit kangourou en liberté était aperçu par des habitants dans le Pays de Retz, non loin du parc animalier Planète sauvage, sans jamais pouvoir être attrapé. Et ce dimanche, un wallaby, une espèce proche du kangourou mais plus petite, a de nouveau été observé par des riverains, à Pornic, non loin de l’océan, rapporte Presse Océan.

Mais l’animal a cette fois été capturé. Alertés, les gendarmes aidés de spécialistes de Planète sauvage sont parvenus à repérer le marsupial puis à l’immobiliser.

D'où vient-il?

Il a été remis, en bonne santé, au parc animalier. Etait-ce le même animal que celui aperçu en divagation depuis une semaine ? Probablement. Les équipes de Planète sauvage procèdent à un recensement de leurs marsupiaux pour déterminer s’il s’agit bien de l’un des leurs. Ils en hébergent une quarantaine sur leur site.

En mai, un wallaby avait été découvert mort au bord de la Route bleue à Pornic. Le parc Planète sauvage affirmait à l’époque qu’il n’avait perdu aucun wallaby.