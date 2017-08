Vendée: Grâce à la solidarité des internautes, une alliance égarée sur la plage retrouve sa propriétaire

L'alliance perdue sur une plage de Talmont-Saint-Hilaire retrouve sa propriétaire grâce à la solidarité des internautes. — Capture Facebook David Bapst

Mardi 8 août, un Vendéen lance un appel à témoins sur Facebook après avoir trouvé une alliance sur la plage.

Son post est partagé plus de 3.000 fois et la magie opère finalement.

Samedi 12 août, il est finalement contacté par la propriétaire.

Mardi 8 août, alors qu’il se promène sur la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire, près des Sables-d’Olonne, un Vendéen trouve une alliance en or. A l’intérieur : l’inscription « Daniel Monique 18.4.73 ». L'homme lance alors un appel à témoins sur Facebook afin de retrouver le ou la propriétaire de la bague.

« Portée depuis 44 ans, elle serait sûrement bien mieux à la main de sa propriétaire (…) Merci de partager un maximum svp. Une dame doit être bien désespérée », écrit-il sur son post. Partagée plus de 3.000 fois sur le réseau social, l’histoire a connu un heureux dénouement samedi 12 août. « J’ai une super bonne nouvelle !!! la bague a retrouvé sa propriétaire », écrit le Vendéen en commentaire de sa publication.

Perdue en secouant la serviette

Ce dernier a eu Monique, la propriétaire de l'alliance, au téléphone. « Daniel et Monique s’étaient mariés le 18 avril 1973 et se sont ensuite séparés. Monique qui vit à Challans, avait offert la bague à sa petite fille Baïa, 14 ans, qui vit à Nantes et passe actuellement ses vacances à port Bourgenais chez le grand-père. Elle porte la bague de sa grand-mère à son doigt. En famille à la plage le 4 août, elle a posé la bague sur sa serviette et l’a cachée avec ses vêtements avant d’aller se baigner. Elle ne voulait surtout pas la rayer ou la perdre. En quittant la plage, elle a secoué la serviette en oubliant la bague et l’a du coup perdue dans le sable. Elle en a pleuré toute la soirée d’après ses parents ».

Egalement soulagée, la maman de Baïa a commenté sur Facebook : « Cette bague a été portée pendant des années par ma maman puis par moi et enfin par ma fille Baïa qui l’a perdue sur la plage il y a quelques jours. Nous sommes soulagées que celle-ci soit retrouvée ! La bague de Cendrillon va pouvoir être portée encore pendant des années grâce à vous… »